وزارة الثقافة والشباب تعرّف بالفن الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعرض وزارة الثقافة والشباب مجموعة من الأعمال التي تدعمها لفنانين معاصرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن فعاليات معرض الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي والذي يقام في مقر «كريستيز» في العاصمة البريطانية لندن حتى 23 أغسطس 2023، بالشراكة مع مؤسسة بارجيل للفنون.

ويضم المعرض أكثر من 150 عملاً متنوعاً ما بين اللوحات، والمنحوتات، والتركيبات البصرية إلى جانب الصور الفوتوغرافية تروي جميعها سيرة 80 عاماً من الإبداع من سنة 1939 وحتى السنة الحالية 2023 إذ يقف على تقييمها فنيّاً الدكتور رضا المومني، نائب رئيس مجلس إدارة كريستيز الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ويتناول القسم الأول من المعرض الذي يحمل عنوان «فن إماراتي معاد تصوره: حسن شريف والأصوات المعاصرة» أعمال الفنان الإماراتي الرائد حسن شريف الذي تضمّن مجموعة متعددة الوسائط تعود إلى فترة ثمانينيات القرن الماضي وحتى سنة 2015، إذ يعدّ الفنان حسن شريف عميد الفن المعاصر والمفاهيمي، لما قدّمه من إبداعات أسهمت في قيادة حركة الفن الحديث في الشرق الأوسط كما يعد معلماً وشخصية ملهمة للعديد من الفنانين في المنطقة، ولديه مجموعة رائعة من الأعمال على الورق والنحت والتركيبات والمنسوجات.

ويقدّم المعرض مجموعة أعمال لفنانين إماراتيين معاصرين مثل محمد كاظم ومحمد أحمد إبراهيم، إلى جانب إبداعات لفنانين إماراتيين شباب أمثال: فرح القاسمي وتقوى النقبي وزهور الصايغ وآلاء إدريس ممن تميّزت أعمالهم باشتمالها على مجموعة متنوعة من الوسائط، والتقنيات المختلفة ومن ذلك التطريز والخياطة، وتصوير الفيديو، والحرف الورقية، وما إلى ذلك.

وتتماشى هذه المشاركة مع رؤية وزارة الثقافة والشباب في دعم ورعاية المواهب وتعزيز الفنون المحلية والتعريف بها في أنحاء العالم، كما تحقّق هذه الخطوة سعي الوزارة لدعم حركة الفن المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ توفّر هذه المشاركة منصة واعدة للفنانين للوصول بأعمالهم إلى جمهور أكبر.

وفي الجانب الآخر أسهمت مؤسسة بارجيل للفنون بالقسم الثاني في المعرض فأقامت حيّزاً إبداعياً تحت عنوان كوكبة: يضمّ مقتطفات من أعمال المؤسسة تم فيها عرض أعمال من مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وهو ما يعكس التنوع الحديث والمعاصر للمشروعات الإبداعية ويبرز العراقة التاريخية للفنّ العربي.