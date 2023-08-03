53 فناناً يلتقون في كتاب «كورنيش 5»

المصدر: الشارقة ـ وفاء السويدي

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يضم كتاب «كورنيش 5» مشاريع لـ53 فناناً ورساماً إيضاحياً من الإمارات بينهم فنانون من دول مجلس التعاون للمرة الأولى، حيث يتشاركون فيه التقنيات والموضوعات والكتب والقصص والرسومات والخبرات التي تتوج بمختارات من القصص المصورة.

الكتاب هو تحية لكورنيش الشارقة الذي تقع على ضفافه مؤسسة الشارقة للفنون، ويلتقي الفنانون في إحدى غرف بيت عبيد الشامسي وهو موقع تراثي في الحي التاريخي بمدينة الشارقة والتي تطل نوافذها على الكورنيش، حيثيعملون معاً معاً لإنتاج المحتوى الذي سيصدر قريباً فيمعرض «نقطة لقاء».

مهارات فنية

«البيان» التقت الفنان ناصر نصرالله المشرف على مشروع إصدار كتاب «كورنيش» لكل عام، ويقول: نعمل من خلال ورشة مشتركة للفنانين لإصدار النسخة الخامسة لكتاب «كورنيش» وهو كتاب سنوي يصدر من مؤسسة الشارقة للفنون ويعتبر أحد نشاطاتها التي تعزز وتشجع الفنانين في الانطلاق نحو الإبداع والتطوير من مهاراتهم الفنية، وقد أطلقنا دعوة مفتوحة من خلال تقديم إعطاء الفرصة للمشاركين بالتقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهناك الكثير من المشاركات وتم اختيار 52 مشاركاً وإرسالنا لهم على البريد الإلكتروني الخاص بهم القبول ودعوة للالتقاء في بيت عبيد الشامسي للتعرف على أعمالهم وتبادل المعلومات ومشاهدة الأعمال المنجزة لمجموعة الفنانين، إضافة إلى المشاركة وتبادل بعض الكتب والمصادر التي تحتوي على أفكار ورسومات.

إبداع وحماس

ويتابع: نحاول أن نخلق طاقة من الإبداع والحماس بين الفنانين المشاركين للبدء في العمل والرسم، ولأول مرة تم فتح باب التسجيل للفنانين من دول مجلس التعاون ولدينا فنانة من دولة البحرين وأخرى من سلطنة عمان، وهي فرصة لتبادل الخبرات كما أن الكتاب أصبح مصدراً ومرجعاً للعديد من الرسامين والمؤسسات الفنية فهو يجمع بين مجموعة من الأساليب المختلفة في كتاب واحد.

ورشة مبتكرة

وفي كل سنة تدعو المؤسسة الرسامين وفناني الكوميك لتقديم مشاركاتهم لقصة مصورة من ست صفحات بهدف نشرها في كتاب «كورنيش»، وقد انطلق «كورنيش» بورشة لصناعة الكوميك دامت لثلاثة أيام عام 2019، لتكون بمثابة منبر يجمع الرسامين المحليين يخوضون من خلاله غمار التجريب والنشر.