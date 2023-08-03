عدد جديد من «المسرح»

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد (47) من مجلة «المسرح» الشهرية، متضمناً مقالات وتقارير وحوارات ومتابعات متنوعة في الشأن المسرحي، محلياً وعربياً ودولياً.

في باب «مدخل» واكبت المجلة احتفال أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بتخرج دفعتها الأولى، كما استطلعت مجموعة من الفنانين في علاقة المسرح الإماراتي المتجددة بالتراث.

وفي «قراءات» نشرت المجلة مجموعة من المراجعات لجملة من العروض المسرحية التي شهدتها العواصم العربية أخيراً. وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجرتها سعيدة شريف مع المخرج والكاتب المسرحي المغربي جواد السنني. وفي «مطالعات» كتب الطاهر الطويل عن كتاب «المسرح والفلسفة» للباحث المغربي محمد مصطفى القباج.

وفي «رسائل» تناول صبري حافظ ثلاثة عروض شهدتها الدورة الماضية من مهرجان أفينيون، واستطلع رابح هوادف مجموعة من الفنانين والباحثين عن راهن ومستقبل الأكاديميات المسرحية في الجزائر. وفي «متابعات» ترجم عبدالحليم المسعودي دراسة للناقد الفرنسي جورج بانو عن الممثل الصيني «مي لانفانج»، وأثره في المسرح الغربي، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والستين لرحيله.

وتضمن الباب حوارات قصيرة مع الإماراتي جمعة علي، والتونسي حاتم دربال، والسوري عمر أبو سعدة، والقطري فيصل رشيد، إضافة إلى تقارير عن مجموعة من الأنشطة المسرحية.