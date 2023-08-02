عدد جديد من «الشارقة الثقافية»

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر أخيراً العدد (82)، لشهر أغسطس الجاري، من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث تتوقف الافتتاحية عند الأدب وتشكيل الوعي، مشيرة إلى أنّه يحمل في طياته مسؤولية كبرى تتعلق بالإنسان والوجود والذات والوعي.

أما مدير التحرير نواف يونس؛ فيتناول في مقالته (الدراما التلفزيونية.. والمسؤولية الاجتماعية) موضحاً أن بعض الأعمال الدرامية، تحقق الغرض المراد منها، فترسخ الكثير من قيم وأفكار المجتمع بخصوصيته وهويته وثقافته، إلا أنه وفي نفس الوقت، هناك الكثير من الأعمال التي تنحو إلى البعد التجاري والكسب المادي، فتفشل في تحقيق الهدف منها.

وتضمّن العدد مجموعة من المقالات في أهمية الثقافة وتعريب المصطلحات الوافدة والمناهج النقدية المعاصرة وغيرها. ويحتوي العدد على مجموعة من القصص القصيرة، والترجمات لكوكبة من الأدباء والمبدعين العرب.