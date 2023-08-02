الإمارات: دور حاسم للثقافة في التعاون الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد وفد وزارة الثقافة والشباب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة حول الأولويات المتعلقة بالثقافة، ودورها الحاسم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يخدم إيجاد حلول ناجحة لقضايا المناخ، والتأثير الذي تحدثه على الأصول الثقافية المادية وغير المادية، كما شدّد الوفد على ضرورة توحيد الموارد والجهود لحماية وصون المعالم الثقافية والإرث التاريخي للدول والمجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد الذي ترأسته المتحدثة باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الفنون والتراث في وزارة الثقافة والشباب، في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الثقافة لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة هامبي، في الهند.

جلسات

واستعرض الاجتماع وجهة نظر دولة الإمارات حول الأولويات المتعلقة بالثقافة التي حددتها الهند. بحضور أعضاء مجموعة العشرين وممثلين عن الدول المضيفة والمنظمات الدولية المشاركة في اجتماعات الطاولة المستديرة. وتم خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة من أربع جلسات، مجموعة من القضايا الأساسية المختلفة التي ستساهم نتائجها في الإعلان الوزاري الذي سيناقشه وزراء ثقافة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في 26 أغسطس الجاري على هامش أعمال قمّة قادة مجموعة العشرين الثامنة عشرة التي ستعقد في 9 و10 سبتمبر المقبل.

وقالت شذى الملا: «يعكس تنظيم واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التزامها بأهمية مواجهة قضايا المناخ، والتأكيد على دور الثقافة في معالجة هذه التداعيات العالمية».

حلول

وأكدت شذى الملا: أن «عقد هذا الحدث سيسهم في الوصول إلى حلول ناجحة تحدّ من تأثيرات المناخ، كما سيفتح المجال نحو الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بهذا الصدد والاستفادة منها، إلى جانب أن تنظيم مثل هكذا مؤتمرات سليقي بالضوء على أهمية الثقافة كعامل رئيس في مواجهة قضايا المناخ، ودورها في المحافظة على هوية الشعوب وممارساتها المستدامة التي تمثل استجابة مهمّة لمعالجة تغيّرات المناخ».

وشدّدت والوفد المرافق على أهمية تطوير سياسات وأطر لحماية حقوق المبدعين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على مشاريعهم وصونها.