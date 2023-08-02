«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة «التدريب المهني للمعلمين»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في ورشة عمل «التطوير والتدريب المهني للمعلمين»، وبحثت الورشة مشكلات تدريس قواعد اللغة العربية في المدارس. وشملت الجلسة عرضاً إيضاحياً عن أعمال الخطّاط والفنّان التشكيلي الإماراتي محمد مندي. وكرّم المركز الفائزين في الدورة الأخيرة من «مسابقة أصدقاء اللغة العربية» السنوية.

وفتح المركز باب التسجيل في الدورة الثالثة من المسابقة وتقديم المشاركات ابتداءً من 28 أغسطس الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل. ويمكن للمتقدمين أن يشاركوا بفيديوهات تتضمن إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين بها والناطقين بغيرها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أو عرض تجربة خاصّة للمشارك في تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بها.