إطلاق منتدى لبرنامج المرشد الثقافي العربي

المصدر: تونس - البيان

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أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بوابة النقوش العربية على موقعها الرسمي، وذلك خلال منتدى الألكسو لبرنامج المرشد الثقافي العربي، الذي نظمته أخيراً، بمناسبة ختام جولة المتاحف العربية بمقر منظمة الألكسو في تونس.

ويأتي إطلاق بوابة النقوش العربية على موقع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بعد توقيع المنظمة مع اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم المتحدة، وسفيرة الألكسو فوق العادة للثقافة العربية اتفاقية إطارية لإثراء وتطوير بوابة النقوش العربية.

حضر المنتدى الدكتور محمد ولد اعمر المدير العام لمنظمة الألكسو، والدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، وهائل الفاهوم سفير دولة فلسطين بتونس، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم والمرشدون الثقافيون من مختلف البلدان العربية.

استهل البرنامج بتدشين لوحة برنامج المرشد الثقافي العربي، وقال الدكتور محمد ولد اعمر المدير العام لمنظمة الألكسو: «يسرنا أن نتقدم بأحر التهاني إلى كل المتاحف، التي تُوّجت في هذه المسابقة، ونالت الجوائز المستحقة وشملتها جولة المتاحف، ويبقى المتوج الأكبر هو العمل العربي المشترك، الذي جسده هذا البرنامج أفضل تجسيد». وأكد أن الألكسو عاقدة العزم على أن تظل على تواصل مستمر مع هذه المؤسسات المتحفية، ومع المرشدين الثقافيين في كل البلدان العربية.