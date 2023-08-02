مدخل جديد لمتحف اللوفر

المصدر: باريس - د ب أ

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يخطط متحف اللوفر الفرنسي حالياً لإنشاء مدخل جديد، لتخفيف الضغط عن الهرم الشهير الذي ظل بمثابة المدخل الرئيس للمتحف الأشهر والأكبر بأوروبا منذ عام 1988.

وقال القائمون على المتحف الموجود في باريس، إنه سيتعين توفير تمويل من أجل تنفيذ المشروع الكبير. وسيقع المدخل الجديد على الجانب الشرقي من المتحف، في الساحة المقابلة لرواق بيرو كولونيد، الذي يعد مثالاً رئيسياً للكلاسيكية الفرنسية.

وكان قد تم تصميم الرواق على أيدي المصمم المعماري الفرنسي الراحل، كلود بيرو، وتم بناؤه خلال الفترة بين عامي 1667.