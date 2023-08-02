«حمدان بن محمد للتصوير» تنشر الأعمال الفائزة بمسابقتي «تحرّك» و«اهتزاز»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهري أبريل ومايو 2023، حيث كان موضوع مسابقة شهر أبريل «تحرّك» وشهر مايو «اهتزاز». قائمة الفائزين في المسابقتين أكدت تفوق العدسة المصرية واستمرارية منافستها بفوز ثنائي توازياً مع ثنائية مميزة للعدسة الفلبينية والإندونيسية، مع تسجيل حضور مميز للمصورين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بجانب إنجازات فردية مميزة لكل من السويد والهند.

وحملت قائمة الفائزين بمسابقة شهر أبريل «تحرّك»، توقيع المصورين الفلبينيين «كارليتو تي. جالامجام - جونيور»، و«جيمي سوموجات سينجلادور»، بجانب المصور العُماني «حسن عبدالله المخمري»، والمصور الهندي «ديليب ساسيداران»، والمصور الإندونيسي «هيندرا سيتياوان». أما قائمة شهر مايو «اهتزاز» فقد شهدت ثنائية مصرية من خلال المصورين «هاني مصطفى»، و«محمد حمدي سيد»، وأكمل الألق الإبداعي العربي المصور السعودي «حماد معوض الهذلي»، ورافقهم في القائمة المصورة السويدية «أوونا مارتا كويان» والمصور الإندونيسي «كوسنادي».

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر أبريل استخدام الوسم HIPAContest_KeepMoving#، ومسابقة شهر مايو على الوسم HIPAContest_Shaky#.

اهتمام

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «تصاعد الاهتمام المحلي والدولي بالمسابقة في مجتمعات المصورين مؤشر إيجابي ومهم وداعم للاستراتيجية طويلة المدى التي تعتمدها «هيبا» لتطوير القدرات والتجارب التنافسية للمصورين المبتدئين والمتجاوزين للمراحل الأولى في اكتساب شخصية المصور وترسيخها. اللافت في الأمر هو مشاركة بعض المحترفين وأساتذة التصوير في المسابقة، الأمر الذي يؤكد قوة المنافسة وذيوع صيتها».

وأضاف بن ثالث: «نعمل دوماً على اختيار مواضيع مدروسة من شأنها تطوير أدوات المصورين المثابرين على المشاركة وتنويع خبراتهم وتجاربهم، وتوسيع مدارات المخيلة البصرية لديهم، وسعداء بالنتائج التراكمية الملموسة في مستويات الأعمال الفائزة والمرشحة للمراحل النهائية. نبارك للفائزين، ونرجو لجميع المشاركين التوفيق في المناسبات المقبلة».

المصورة السويدية «أوونا مارتا كويان» تقول عن صورتها الفائزة في مسابقة «اهتزاز»: «التقطتُ الصورة في 29 ديسمبر من العام الماضي خلال رحلة مع زوجي إلى سنغافورة للاحتفال بالعام الجديد. هذه الصورة لمنحوتة خماسية مليئة بالمرايا من الداخل، لقد قمت بحركة اهتزازية خفيفة للكاميرا لإضفاء هذا التأثير البصري المميز. إنه فوزي الأول في «هيبا»، يا لها من مشاعر متفجرة بين البكاء والفرح وعدم التصديق والضحك بصوتٍ عالٍ! لطالما اعتقدتُ أن الأحلام لا تتحقق! الفوز في «هيبا» كان حلماً لي منذ عرفتها، الفوز في هذه المسابقة الدولية المرموقة سيساعدني كثيراً، كم يشرفني أن أكون من ضمن قائمة الفائزين. أطمح دوماً للتعلُّم وتحسين معرفتي في مختلف مجالات التصوير دون توقف».

فوز أول

يقول المصور العُماني «حسن عبدالله المخمري» عن صورته الفائزة في مسابقة «تحرّك»: «التقطتُ الصورة منذ عام لسيدة رياضية مُلهِمة في أحد الأحداث الرياضية. هذا فوزي الأول، وكان له عميق الأثر على تقديري الذاتي، لقد أسهم في تعزيز ثقتي بنفسي إلى أقصى الحدود، لم أتوقع الفوز، لكنه أصبح واقعاً جميلاً ومُحفّزاً. أعمل دائماً على تطوير نفسي، وأطمح للتخصص والتفوق في مجال التصوير الرياضي».