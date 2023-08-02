فتح باب التسجيل في «سكة للفنون والتصميم 12»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للثقافة» عن فتح باب التسجيل في النسخة الـ 12 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير حتى 3 مارس 2024. وفي هذا الإطار، وجهت «دبي للثقافة» دعوتها إلى المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين المحترفين والناشئة كافة، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة التي تثري المشهد الثقافي المحلي وتوجهات قطاع الفنون عالمياً.

وفي الوقت نفسه، كشفت الهيئة عن إضافة قسم خاص بـ «فنون الطهي» في نسخة المهرجان المقبلة، باعتباره فناً يحفز على الابتكار، ويساهم في إبراز روائع الثقافات التي تعيش على أرض دبي، في مشهد يعكس حالة التمازج والتعايش فيما بينها.

وبدأت الهيئة بتلقي طلبات المشاركة في المهرجان اعتباراً من يوم أمس، على أن يكون 15 سبتمبر المقبل آخر موعد للتسجيل وتقديم الأعمال، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المهرجان الذي يندرج تحت مظلة «منصة سكة» و«موسم دبي الفني».

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال «مهرجان سكة للفنون والتصميم» إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

يذكر أن نسخة «سكة للفنون والتصميم» الحادية عشرة كانت قد حققت إنجازات جديدة وأرقاماً قياسية تعكس حيوية مشهد دبي الإبداعي، حيث نجح المهرجان في استقطاب أكثر من 120 ألف زائر، تابعوا إبداعات أكثر من 200 فنان ومبدع زينوا بإنتاجاتهم الفنية غرف وجدران بيوت «حي الفهيدي التاريخي»، وتفاعلوا مع العشرات من ورش العمل والجلسات النقاشية والعروض الترفيهية والموسيقية التي شهدتها نسخة المهرجان الماضية.