264 ترشيحاً في الدورة الثانية من جائزة «كنز الجيل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أغلقت جائزة «كنز الجيل» في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي باب الترشيحات لدورتها الثانية، التي شهدت تزايداً متنامياً في عدد المشاركات، إذ تلقت الجائزة 264 ترشيحاً في ستة فروع من 27 دولة، من بينها 17 دولة عربية، و10 دول أخرى، وبنسبة نمو قدرها 13 % مقارنة بالدورة الأولى، التي شهدت 234 مشاركة.

وشهدت هذه الدورة مشاركة دول جديدة من حول العالم، بما في ذلك الصين، وجزر القمر، ودومينيكا، وليبيا، والفلبين، وقطر، وروسيا، وتونس، وتركيا، والمملكة المتحدة، وقد تصدرت الإمارات، وتلتها مصر، ثم الجزائر، والسعودية، وعُمان، والكويت، واليمن وسوريا، قائمة المشاركات العربية، فيما جاءت أعلى المشاركات للغات الأخرى من تركيا، ثم الهند، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم المملكة المتحدة، وهولندا، وروسيا، والصين.

ومن جهة ثانية اختتمت لجنة القراءة والفرز في الجائزة اجتماعها، برئاسة د. علي سعيد الكعبي، رئيس اللجنة العليا في جائزة «كنز الجيل، لتقييم طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية. وأجرت اللجنة مشاوراتها لتقييم المشاركات، وفقاً لمعايير الجائزة وشروطها وأحكامها، حيث ضمت اللجنة كلاً من سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية وعضو اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»؛ والدكتورة عائشة الشامسي، أكاديمية وناقدة وشاعرة إماراتية وعضو اللجنة العليا للجائزة؛ وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي؛ وعبد الرحمن النقبي، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية ومقرر اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل».