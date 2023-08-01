صيف دبي عامر بالتجارب الثقافية والحفلات الفنية

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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تقدم دبي خلال موسم الصيف باقات متنوعة من الفعاليات والتجارب الثقافية والحفلات الفنية العالمية الكبرى وذلك بفضل بنيتها التحتية ومرافقها العالية المستوى والمصحوبة بالابتكارات والأفكار الأكثر إلهاماً في قطاع الفنون والترفيه. وتستقطب المدينة فنانين وموسيقيين عالميين، كونها حاضنة تجارية واقتصادية مزدهرة، تجذب الشركات الإنتاجية والوكالات الفنية العالمية لتنظيم الحفلات والعروض الفنية الناجحة.

تجارب

وتؤكد سهيلة غباش، مدير تنفيذي الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن موسم الصيف في دبي يعد من المواسم الحافلة بالأنشطة والفعاليات حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجارب استثنائية وحضور العروض الترفيهية الحية، إضافة إلى الكثير من باقات الإقامة المذهلة التي تقدمها بعض أفضل الفنادق والمنتجعات في المدينة.

جولات فنية

وتضيف سهيلة غباش قائلةً: لا شك أن العروض الحية والفعاليات الترفيهية هي من الأنشطة المفضلة لدى زوار دبي خلال الصيف، حيث تقدم دورة هذا العام من «مفاجآت صيف دبي» مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية الرائعة التي تنعش أجواء الصيف في المدينة والتي يحييها مجموعة من أفضل الفنانين في المنطقة خلال فعالية «بيت ذا هيت» التي تعود إلى إمارة دبي بتجارب مميزة تركز على مختلف الأنواع الموسيقية مع فرقة الهيب هوب «شارموفرز»، وفرقة «أوتوستراد».

وفيما يتعلق بأهم الحفلات الموسيقية التي تضيفها إمارة دبي خلال موسم الصيف تؤكد سهيلة غباش أن الجمهور على موعد 19 أغسطس الجاري، مع الفنانة السعودية موضي الشمراني تليها حفلة مميزة لـ«دي جي أصيل»، وتختتم الفعالية بحفلة موسيقية رائعة 1 سبتمبر مع فرقة الروك المصرية «مسار إجباري»، وفرقة «ديسكو مصر» التي تمزج موسيقى البوب العربية مع موسيقى «ديب هاوس» و«نيو ديسكو» و«بانك».

عروض مسرحية

وفيما يتعلق بالعروض العالمية والمحلية والمدرجة على قائمة فعاليات الصيف في إمارة دبي تقول سهيلة غباش إن هناك أيضاً مجموعة من العروض الفنية المذهلة في مواقع شهيرة في جميع أنحاء المدينة حتى 3 سبتمبر لاسيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، وذلك من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً. حيث تستضيف المدينة في عدة مراكز تسوق مجموعة من العروض الجوالة الترفيهية طوال فصل الصيف ومنها «العرض الكبير»، الذي يقام على المسرح الرئيسي في مول الإمارات حتى 6 أغسطس، وعرض «آركتك سيرك»، الذي سيقام في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس الجاري.

وتضيف سهيلة غباش: ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي يومي 1 و2 سبتمبر المسرحية الكويتية «الغرفة 13».