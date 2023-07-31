«المخيم الصيفي» لندوة الثقافة والعلوم يعزز شغف الإبداع للناشئة

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتم «المخيم الثقافي الصيفي للناشئة» الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم في دبي للصغار من عمر 8 سنوات حتى 15 سنة، بزيارة لمكتبة محمد بن راشد للتعرف على مقتنيات المكتبة وما تقدمه وتمثله من قيمة معرفية.

وبعد الزيارة نظم حفل ختام المخيم الصيفي للناشئة وكرم بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم المشاركين والمشرفين والقائمين على المخيم، وذكر البدور أن عنصر الشباب والناشئة هم جيل المستقبل ويقع عليهم الاعتماد، وأن الندوة منذ نشأتها تسعى لرعاية الشباب، وخير دليل أن هناك الكثير من خريجي دورات ومخيمات الندوة والنادي العلمي يتبوأون في الوقت الحاضر العديد من المناصب الرفيعة والقيادية، وهذا ليس بمستغرب؛ لأن التأسيس الصحيح هو الذي ينتج فكراً صحيحاً وقادة يتم الاعتماد عليهم.

وأكد البدور أن المخيم الذي نظم في الندوة فتح الآفاق وأعطى دليلاً على رغبة الناشئة والشباب وشغفهم بمثل هذه المخيمات التي تعزز مهاراتهم وثقافتهم وتنمي الإبداع والفكر لديهم.

ونوه البدور أن للفن أهمية في تهذيب النفس والفن ثقافة والثقافة روح وإبداع تسهم في ارتقاء ورقي الإنسان والأمم.