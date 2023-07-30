دبي وجهة الباحثين عن تجارب جريئة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم دبي «مغامرات لا تنسى»، فإلى جانب أماكن التسوق العديدة والمعالم الأيقونية البارزة، وتجارب تناول الطعام المختلفة، هنالك العديد من المغامرات التي تنتظر الزوار في الإمارة، نقلاً عن موقع «ذا هيندو» الذي لفت إلى أن الشخصيات المغامرة الباحثة عن جرعات الأدرينالين موعودة في دبي التي تمنح زوارها مغامرات بنسيج من التجارب الجريئة والممتعة، لتدحض الإمارة فكرة أن الحصول على تجارب مماثلة يأتي عادة بمبالغ باهظة الثمن.

من جهته، أفرد الموقع الهندي في تقريره زخماً من المغامرات «معقولة التكلفة»، في تجارب تزيد جرعة تدفق الدم والحماسة، بدءاً من ركوب المراكب الشراعية على الماء أو قوارب الكاياك على طول شواطئ دبي الليلية الساحرة، وصولاً إلى التحليق في السماء مع رحلة الجيروكوبتر للاستمتاع بالمناظر الخلابة لدبي ، ولا ننسى جولات المغامرة على الكثبان الرملية عبر سيارات الدفع الرباعي وصولاً إلى القفز بالمظلات، لتقدم «دانة الدنيا» مجموعة من الخيارات التي يتم تداولها عبر صور ومقاطع الزوار على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض أبرزها تالياً:

أنشطة «فلاي بورد»

يمكن لهواة اللوح الطائر تجربة إثارة التحليق، عبر رياضة لوح التزلج المائي القابل للطيران بتقنية نفخ المياه والمزود بأنبوب موصول بـ«جيت سكي»، في فعالية مائية مبهجة تجمع بين عناصر التزلج على الماء والألعاب البهلوانية، حيث يستمتع فيها المشارك بمناظر فريدة لساحل دبي.

شواطئ ليلية وكاياك

يمكن للمغامرين الانطلاق بقوارب الكاياك على المياه الهادئة لشواطئ دبي الليلية والاستمتاع بالجمال الساحر لأفق المدينة المضاء. ناهيك عن التجديف تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم واستشعار الهدوء الساحل من منظور مختلف.

طائرة الجايروكوبتر

وبالمقابل، هنالك رحلة طائرة الجايروكوبتر للباحثين عن المناظر الأكثر شمولية لمعالم دبي الشهيرة التي تمنح مشاهد من الأعلى تضيء على الهندسة المعمارية الحديثة للمدينة وخط الساحل المذهل.

ممشى الحافة

تخطى الحدود عبر تجربة المشي في واحدة من أطول ناطحات السحاب في دبي، ممشى الحافة، أحد أكثر الوجهات إثارة في دبي، والأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يعمد المغامر - بعد الأخذ بكل إجراءات السلامة - للوقوف عند الحافة الخارجية الشاهقة بمبنى سكاي فيوز، ليتمكن من المشي من دون استخدام اليدين على حافة تحيط بالجزء العلوي على ارتفاع 219.5 متراً. تستهدف هذه التجربة أصحاب القلوب الجريئة بشكل حصري، لتأخذ الباحثين عن المغامرة في نزهة خارجية حول ناطحة سحاب مهيبة في وسط مدينة دبي.

اكواتريك اكستريم

إحدى تجارب الغوص الأعمق على مستوى العالم، نشاط بحري يقام في أتلانتس النخلة، وتجربة فريدة لمحبي المغامرات والحياة البحرية، إذ يمنح اكواتريك اكستريم الزوار تجربة أعمق غوص على مستوى العالم، في رحلة غوص حتى عمق 10 أمتار في أمباسادور لاغون، أكبر حوض مائي في دبي. ليكتشف المغامرون خبايا البحار والاطلاع على ما يصل إلى 65 ألف نوع من الكائنات البحرية، أهمها القرش، بالإضافة إلى وفرة أنواع الأسماك الملونة وسمك الراي.