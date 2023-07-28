شعراء يوقعون إصداراتهم في «حدائق الأبجدية»

المصدر: مراكش - البيان

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احتفت دار الشعر بمراكش ضمن موسمها السادس، وفي سياق فعالية «حدائق الأبجدية»، بإصدارات شعرية ونقدية لشعراء ونقاد مغاربة صدرت ضمن منشورات دائرة الثقافة بالشارقة.

وتحتضن حديقة «أوريكا» الحيوية النموذجية هذه اللحظة الإبداعية، التي تشهد قراءات شعرية وتقديم فقرات موسيقية، وتختتم بتوقيع الإصدارات الجديدة الليلة. ويشارك في فقرة «حدائق الأبجدية» الشعراء: مصطفى ملح، وخديجة أبي بكر ماء العينين، وابن حمزة، وعبداللطيف السخيري، إلى جانب مشاركة الفنانة نزهة بلحو، والعازف رشيد محسيم.

إبداعات

وضمن سلسلة إبداعات عربية، صدر ضمن منشورات دائرة الثقافة بالشارقة بتعاون مع دار الشعر بمراكش، عناوين شعرية ونقدية جديدة لشعراء ونقاد مغاربة: دواوين «أقدام على الحافة» للشاعر مصطفى ملح، و«أو يورق الصدى.. والصدأ» للشاعر عبداللطيف السخيري، و«ترنيمتان للصحراء» للشاعر ابن حمزة، و«فيض المحبة» للشاعرة خديجة أبي بكر ماء العينين، والكتاب النقدي «المتخيل الشعري» للشاعرة والناقدة صباح الدبي.

وتترجم هذه الإصدارات الجديدة فلسفة واستراتيجية النشر، ضمن حرص بليغ من دائرة الثقافة بالشارقة على تشجيع الإبداع العربي بجميع أطيافه، ومواصلة استراتيجية الدائرة في دعم المكتبات العربية بجديد العناوين في مختلف مجالات التعبير الإنساني.

كما تحرص دار الشعر بمراكش، التي تأسست سنة 2017، على إعداد برمجة ثقافية وشعرية لتوسيع قاعدة التداول الثقافي للكتاب، سواء من خلال فقرة «الديوان» و«توقيعات» ومشاركتها في المعارض الجهوية والعربية والدولية.