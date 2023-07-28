ملاك عمراني بطلة تحدي القراءة العربي في المغرب

المصدر: دبي - البيان

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توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالبة ملاك عمراني بطلة على مستوى المملكة المغربية من بين 416403 طلاب وطالبات، مثلوا 5004 مدارس، وتحت إشراف 8500 مشرف ومشرفة قراءة شاركوا في منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وتنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، منذ إطلاقها في العام 2015 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة ملاك عمراني من الصف السادس في مدرسة «مؤسسة الأمانة سلا» من منطقة «الرباط سلا القنيطرة» باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة الرباط بحضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية، ومشاركة الدكتور المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وعدد من المسؤولين والتربويين.

كما جرى في الحفل الختامي، تتويج مولاي حسن بوزكراوي بلقب المشرف المتميز من منطقة درعة تافيلالت، ومدرسة الشريف الإدريسي من منطقة «العيون الساقية الحمراء» بلقب المدرسة المتميزة، وفي فئة أصحاب الهمم كان المركز الأول من نصيب الطالب عثمان أوبريك من الصف الحادي عشر في ثانوية الليمون من منطقة الرباط سلا القنيطرة.

العشرة الأوائل

وضمت قائمة العشرة الأوائل التي اختارت منها لجان التحكيم الطالبة ملاك عمراني بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة المغربية، كلاً من عبدالرحمان غزالي من الصف السادس في مدرسة لبيرفيكسيون التابعة لمنطقة فاس مكناس، علاء الرفاعي من الصف السابع في مدرسة نور الفردوس (مراكش آسفي)، ابتهال المعرف من الصف التاسع في ثانوية العقاد الإعدادية (طنجة تطوان الحسيمة)، هاجر فهمي من الصف الحادي عشر في ثانوية المتنبي سلا (الرباط سلا القنيطرة)، فاطمة لباعلي من الصف الثامن في ثانوية النصر الإعدادية (كلميم واد نون)، فداء وعلي من الصف التاسع في مدرسة عالم الامتياز (بني ملال خنيفرة)، الحنصالي فاطمة الزهراء من الصف العاشر في ثانوية جابر بن حيان (الشرق)، حورية فؤاد من الصف الحادي عشر في ثانوية السلام التأهيلية (مراكش آسفي)، مريم جهازي من الصف الثالث في مدرسة يوسف بن تاشفين (الدار البيضاء سطات).

وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت نحو 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، مثلوا أكثر من 188 ألف مدرسة، تحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

ترسيخ عادة القراءة

وثمن شكيب بنموسى الدور الذي تلعبه مبادرة تحدي القراءة العربي في تشجيع القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، متقدماً بالشكر إلى دولة الإمارات على «مواكبة ورعاية هذه المبادرات التربوية والثقافية المتميزة».

وقال: «يتقاطع مشروع تحدي القراءة العربي مع مشاريع وبرامج وطنية أخرى رائدة انطلاقاً من قناعة راسخة لدينا مفادها أن القراءة مفتاح للتعلم والتحصيل والجودة».

وأضاف: «ينبغي علينا، كل من موقعه، استثمار المكتسبات الإيجابية لمسابقة تحدي القراءة العربي الرائدة والتي تميزت، بالإضافة إلى التزايد الملحوظ في عدد المشاركين في المسابقة طوال الدورات السابقة، بتحول نوعي في المهارات القرائية وفي توجهات القراءة»، معرباً عن أمله في أن «يستمر الحضور المغربي المتميز في هذه المسابقة، وأن يتعزز هذا العمل بمشاريع وبرامج وطنية تسهم في تحقيق النهضة التربوية المأمولة».

تعزيز الحس الوطني

من جانبه، أكد الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء أن «مبادرة تحدي القراءة العربي» تواصل تحقيق الإنجازات وفق رؤية تقوم على أهمية القراءة في عملية الثراء المعرفي وتطوير المهارات الشخصية والحصيلة الثقافية من خلال اللغة العربية لدى الطلاب والطالبات في أي مكان من العالم، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية وفي مقدمتها تنمية الوعي العام بواقع القراءة العربي، وضرورة الارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالمياً، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات».

وقال: «تمثل الدورة السابعة من تحدي القراءة العربية علامة فارقة منذ إطلاق المبادرة في العام 2015 من حيث المشاركة القياسية ومستوى التفاعل الكبير الذي حظيت به.

ونوه الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء بسلاسة تصفيات الدورة السابعة التي جرت على مستوى المملكة المغربية، مثمناً التعاون الكبير الذي أبدته وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة وجميع المعنيين لإنجاح المنافسات.

ووجه د. عبدالكريم سلطان العلماء التهنئة إلى أبطال تحدي القراءة العربي في المغرب وأسر الطلاب والطالبات، وجميع المؤسسات التعليمية في المملكة المغربية.