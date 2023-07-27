«فرانس برس»: دبي وجهة عالمية للمطاعم الراقية

المصدر: دبي – أ ف ب

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رسخت دبي مكانتها عاصمة عالمية للمطاعم الراقية، واستقطبت في السنوات الماضية العديد من مشاهير الطهي حول العالم، الذين وجدوا فيها بوابة لتعزيز نجاحاتهم، ومن هؤلاء الشيف الفرنسي رينو دوتيل.

وتقول «فرانس برس»: تضم دبي نحو 13000 مطعم ومقهى، وقد أحدثت بالفعل ردود فعل عالمية، ففي العام الماضي، حصل 11 مطعماً في دبي على أول نجوم ميشلان في الشرق الأوسط. واستشهدت الوكالة الفرنسية بمطعم «مون رايز» الذي يقدّم وجبات مزيجة بين ثقافة الشرق الأوسط واليابان، ويسع 12 شخصاً فقط، عادّة أنّه مثال على هذه الثقافة المتنوعة في دبي.

14 مليوناً

وقال الطاهي الفرنسي رينو دوتيل في حديث للوكالة: إن دبي في طريقها لتصبح واحدة من أفضل الوجهات في العالم لأكبر المطاعم العالمية. ويؤكد الطاهي الشاب، الذي يعمل في مطعم «ستاي» الفرنسي بإدارة الشيف يانيك ألينو الواقع في نخلة جميرا في دبي والحائز نجمتَي «ميشلان»، إنه مسرور لأنه انتقل إلى دبي.

في سنة 2022، استقبلت الإمارة التي تضمّ أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى من أكثر من مئتَي بلد، 14 مليون سائح وتميزت بتنوّع العرض لديها. ونقلت الوكالة الفرنسية عن المدير التنفيذي في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم إنه مع وصول دليل «ميشلان» الشهير ودليل «غولت إيه ميلو» الذي يُعد ثاني أبرز مرجع في هذا المجال بعد «ميشلان» إضافة إلى تصنيف «أفضل 50 مطعماً في العالم» الشهير تعتزم دبي أن تصبح «مركزاً لفنّ الطهي». وقال كاظم: «لقد حول مشهد فن الطهو في دبي المدينة إلى واحد من أكثر مراكز الطعام تنوعاً وديناميكية في العالم».

نجوم الطهي

وفي حين أن المطبخ الإماراتي مزيج بين أطباق شبه الجزيرة العربية والتوابل الآسيوية، إلا أن دبي لا تحصر نفسها في قائمة واحدة، وتعتمد خصوصاً على المزيج الثقافي الذي تتمتّع به لتكوين هوية غذائية خاصّة بها.

وأشارت الوكالة إلى أن دبي بعدما فرضت نفسها عاصمة للأعمال وسياحة الرفاه في الشرق الأوسط، استقطبت طهاة نجوماً على غرار الفرنسيَين يانيك ألينو وبيار غانيير والبريطاني غوردون رامزي والياباني نوبو ماتسوهيسا والإيطالي ماسيمو بوتورا.

وقال المحامي الإماراتي والمدوّن المعروف في مجال الأطعمة حبيب الملا في حديث للوكالة إن قطاع المطاعم في المدينة شهد نموّاً هائلاً مدفوعاً باستراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الإمارة. ونقلت الوكالة عن الملا، الذي أجرى تقييماً لأكثر من 700 مطعم في العالم، قوله إنه «منذ سنة 2020، دخلنا في مرحلة ثالثة، اتّسمت بوصول أرباب نقد الأطعمة وبروز جيل جديد من الطهاة الذين نشأوا في دبي».

100 % من دبي

وفي حديثها عن طهاة دبي، أشارت الوكالة إلى الشيف سليمان حداد، الذي حاز حينما كان يبلغ 27 عاماً، نجمة «ميشلان» لمطعمه «مون رايز» الواقع على سطح برج فخم ويقدّم الطعام لـ12 شخصاً فقط في آنٍ.

ونقلت عن الطاهي الشاب المولود لأم فرنسية وأب سوري، أنه يحاول أن يعكس في أطباقه الروحية العالمية التي تتمتّع بها دبي، المدينة التي نشأ فيها، فيمزج بين كبد الأوز وشراب التمر وصلصة الزعفران والأناناس. ويقول «أعرّف مطبخي بأنه ثلث أوروبي وثلث ياباني وثلث عربي، ولكنه 100 % من دبي».

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى مطعم «بوكا» الشرق أوسطي الواقع في قلب حيّ الأعمال في دبي، يتفاخر صاحبه عمر شهاب بأن «80 % من الأسماك وثمار البحر محليّة أو تأتي من سواحل مجاورة للإمارات».