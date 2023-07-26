بدور القاسمي عن رحيل علي البلوشي: ترك العديد من الإنجازات في قطاع النشر الإماراتي

المصدر: دبي ــ البيان

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نعت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، علي عبيد بن حاتم البلوشي، رئيس مجلس الإدارة السابق لجمعية الناشرين الإماراتيين، الذي توفي أمس، وكتبت الشيخة بدور القاسمي على «تويتر»: «أسأل الله أن يرحم زميلنا العزيز علي عبيد بن حاتم، رئيس مجلس الإدارة السابق لجمعية الناشرين الإماراتيين، الذي توفي بعد أن ترك العديد من الإنجازات في قطاع النشر الإماراتي. ستبقى روحك بيننا ونتذكر سيرتك العطرة كل يوم. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعربت جمعية الناشرين الإماراتيين عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الرئيس السابق للجمعية، مقدمة خالص التعازي لأهله وذويه عبر حساب الجمعية الرسمي على «تويتر».

كما وقدم العديد من المثقفين الإماراتيين التعازي في وفاة البلوشي، حيث دون الشاعر والباحث الإماراتي سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: «رحم الله الأخ العزيز علي بن عبيد بن حاتم البلوشي، الذي كان على خلق رفيع. خالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه».

ومن جهتها، نعت الحسابات الرسمية لعدد من دور النشر الخاصة محلياً وعربياً الراحل البلوشي، الذي لطالما كان عوناً وساعداً مهماً في مشهد النشر المحلي والعربي.

الجدير بالذكر أن البلوشي شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين عام 2019، لمدة أربع سنوات. وتولى منصب رئيس مجلس إدارة عدد من دور النشر، وهو عضو مؤسس في «الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية»، ورئيس المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شغل منصب أمين السر في «جمعية الناشرين الإماراتيين» وكان أحد الأعضاء المؤسسين لها، ومدير إدارة المعارض والفعاليات في «المؤسسة العامة للمعارض».