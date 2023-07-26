ناشرون إماراتيون يشاركون في «برنامج زمالة إسطنبول» للنشر

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت 5 دور نشر إماراتية بدعوة من جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الثامنة من «برنامج زمالة إسطنبول» للنشر، الذي نظّمه اتحاد الناشرين الأتراك في إسطنبول بالتعاون مع وزارة الثقافة التركية وغرفة تجارة إسطنبول ووكالة الأناضول.

تهدف الجمعية عبر هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة أمام الدور المشاركة لإبرام شراكات مثمرة في مجال تبادل حقوق النشر والترجمة بما يسهم في تعزيز ازدهار قطاع النشر الإماراتي.

ضم وفد الناشرين الإماراتيين في البرنامج كلاً من علي الشعالي عن دار الهدهد والدكتور محمد عايش من دار الفكر الجديد وسحر نجا من دار كيوي للنشر ومحمد قنديل ممثل دار ملهمون ونور عرب ممثلة دار نور للنشر.

وأكد راشد محمد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أهمية هذا الحدث الثقافي الذي يجمع الفاعلين والمهتمين بصناعة النشر من شتّى دول العالم في كل عام بهدف تعزيز التعاون المتبادل في ما بينهم وفتح الآفاق أمامهم لإقامة علاقات تجارية جديدة ومتابعة التطورات القطاعية الحاصلة في مجال النشر لافتاً إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن إطار التزام الجمعية تطوير وتنمية صناعة النشر الإماراتية عبر توطيد العلاقات المتميزة مع الناشرين الأتراك وتشجيع تبادل حقوق الترجمة من العربية للتركية وبالعكس فضلاً عن الفرصة التي يوفرها هذا الحدث أمام الناشرين الإماراتيين للتعاون وتبادل حقوق النشر والتأليف مع أعضاء مجتمع الناشرين حول العالم.

وثمّن الناشرون المشاركون جهود الجمعية المتواصلة في دعم الناشرين الإماراتيين عبر تيسير مشاركتهم وحضورهم في مختلف المنصات الثقافية الدولية مؤكدين أن المشاركة في هذه البرامج فرصة قيّمة لتعزيز وجود الناشر الأدبي العربي وتوسيع نطاق تأثيره.

وأشار علي الشعالي إلى حرص الدار على المشاركة سنوياً في المحافل والمهرجانات الأدبية والبرامج المهنية وآخرها برنامج إسطنبول المهني للناشرين وذلك لأسباب عدة أبرزها عرض المنتج الإماراتي وتعزيز وجوده في الساحة الأدبية العالمية إلى جانب إبراز مواهب المؤلفين الإماراتيين والعرب ودعم الإبداع الأدبي المحلي.

وأضاف الشعالي: لعل أهم الأسباب لمشاركتنا في البرنامج الاطلاع على كل جديد ومواكبة آخر التطورات في عالم النشر وتطوير استراتيجيات جديدة لنشر وتسويق الكتب ولقاء ناشرين أتراك ودوليين والاستفادة من هذا التبادل الثقافي والمعرفي.

من جانبها قالت سحر نجا: كانت الدورة تجربة مفيدة تعرّفنا فيها إلى طريقة صناعة الكتاب في تركيا ودول أخرى إضافة إلى تمكُّننا من بناء علاقات بدور نشر مختلفة والاطلاع على إصدارات جديدة ونجحنا في شراء بعض الحقوق من اللغة التركية لنقلها إلى القارئ العربي وبيع العديد من الحقوق العربية إلى اللغة التركية والصربية.

تجدر الإشارة إلى أن دار الهدهد عقدت عدة صفقات وشراكات تجارية في هذا المحفل الأدبي وفي أثناء استضافة الجمهورية التركية بوصفها ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 ومنها ترجمة مجموعة شعرية للشاعر علي الشعالي إلى التركية وتعريب سلسلة روايات للناشئين إلى جانب مجموعة كتب للطفولة المبكرة.