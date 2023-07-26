مركز جمعة الماجد ينظم دورة في إدارة الوقت وضغوط الحياة

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات الموسم الثقافي الصيفي نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي دورة بعنوان «إدارة الوقت وضغوط الحياة: وقفة مع الأولويات»، قدمها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد من الأمم المتحدة، وشارك في الدورة (40) متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين.

هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية في إدارة الوقت وتحدياتها، وكيفية استثمار الوقت بالطريقة الإيجابية من أجل تحقيق الأهداف الحياتية، مع اتباع خطوات لتنظيم الوقت للتغلب على الضغوطات المحيطة.

وقد تناول الدكتور طارق رشيد في الدورة العديد من المحاور من أبرزها: تحديد الأولويات في الحياة والمهام بين العاجل والمهم، ومفاتيح استثمار الوقت بكفاءة وفاعلية، وتنظيم الوقت ومحاربة مضيعاته، وإدارة الضغوط في بيئة العمل.

كما قام الدكتور طارق بعمل استبانة على المشاركين حول موضوع الضغوط، وذلك للتعرف إلى درجة ضغوط الحياة عندهم، وكيفية معالجة هذه الضغوط عند ارتفاع معدلها عن الطبيعي.

وفي ختام الدورة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور شكر الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، للدكتور طارق رشيد تقديمه المميز في الدورة، ثم قام بتكريمه وتوزيع شهادات التخرج على المشاركين.