بيت الشعر في الفجيرة ينعى هلالة الحمداني

المصدر: الفجيرة – البيان

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نعى بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الشاعرة العمانية هلالة الحمداني التي وافتها المنية أمس، بعد رحلة زاخرة بالعطاء الشعري والإبداع المتميز والحضور الأدبي الفاعل، استمرت لسنوات.

وأعرب خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس بيت الشعر، عن حزنه البالغ لرحيل الحمداني، وقال: «إن الشاعرة الراحلة، رحمها الله، من الشاعرات المشهود لهن بالإبداع في الساحة الشعرية الخليجية عموماً والعمانية خصوصاً»، مؤكداً أن المشهد الشعري الخليجي خسر اسماً أدبياً وقلماً مبدعاً.

وتوجه الظنحاني لأسرة الفقيدة بأحر التعازي وصادق المواساة، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.