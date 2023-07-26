وفاة نجمة برنامج شاعر المليون هلالة الحمداني بعد أيام من ولادة طفلها الجديد

المصدر: البيان

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توفيت الشاعرة العمانية الشهيرة هلالة الحمداني، نجمة برنامج "شاعر المليون" في نسخته الثانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب صحيفة "الرؤية" العمانية، تعرضت الشاعرة البارعة لجلطة مفاجئة بعد 3 أيام فقط من إعلان ولادة طفلها الجديد، ما أدى إلى وفاتها.

وكانت هلالة الحمداني قد نشرت رسالة تهنئة من خالتها على حسابها في سناب شات، أمس الثلاثاء، جاء فيها: "الغالية هلالة.. الحمدلله على السلامة، ألف مبروك المولود.. خالتك ليلى".

كانت الحمداني قد تأثرت بشكل كبير بوالدها، الذي كان يكتب الشعر بشقيه، الفصيح والنبطي، وبعد إتمامها الثانوية، أصبحت تميل أكثر نحو الشعر النبطي، ما جعلها صاحبة تأثير عميق في الشعر العماني والعربي،

وتعد الحمداني أول شاعرة عمانية تشارك في برنامج "شاعر المليون"، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة من البرنامج.