«جسر الميدان» في دبي ضمن قائمة الأجمل عالمياً في الليل

المصدر: دبي – نهى حوّا

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حل جسر الميدان بدبي، ضمن قائمة أجمل 11 بناءً معمارياً في العالم ليلاً، حيث يظهر بأبهى حلة متلألئاً بأضوائه بعد غياب الشمس، حسب تصنيف مجلة «إيه دي» البريطانية.

وأفادت المجلة التابعة للجمعية الوطنية للتربية في الفنون والتصميم إن صور جسر الميدان في الليل تظهره كهيكل شبيه بالأفعوانية ليلاً، وهذا يبدو أكثر بروزاً في ساعات المساء، مع انطلاق بريق من شريط أزرق يزين الأجواء.

توهج

ووفقاً للمجلة، قد لا يكون هناك أجمل من توهج مدينة وتألق مبانيها على نحو متناغم؛ ومع ذلك من الممكن تجربة السحر نفسه عبر مبانٍ منفردة أيضاً، بل إن بعض المباني تم تصميمها لتنبض حياةً في الليل بطرق لا يمكن تحقيقها تحت أشعة الشمس؛ ولهذا من المجدي انتظار غروب الشمس للتوجه لمشاهدة تلك الأماكن، حيث يكمن سحر معين في الأفق المتلألئ لمدينة في الليل ما يجعل الناظر يعيش تجربة رائعة.

ويسعى جسر الميدان في تصميمه الجذاب إلى عكس فكرة مستلهمة من التراث المحلي، فهو على شكل حركة الأمواج أو الكثبان الرملية، ويتميز بالإضاءة الليلية باللونين الأزرق والبنفسجي.

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وإلى جانب جسر الميدان بدبي، تم تصنيف 3 مبانٍ في الصين تظهر ليلاً أجمل مما في ضوء النهار، وهي «المركز الوطني للفنون المسرحية»، و«برج كانتون»، و«مركز بكين الوطني للألعاب المائية»، ومبنى «إمباير ستايت» بالولايات المتحدة، و«مركز خان شاطر للترفيه» بكازاخستان، و«قصر الملكة صوفيا للفنون» بإسبانيا، و«نصب الثورة» في المكسيك، و«أبراج اللهب» بأذربيجان، و«معبد اللوتس» بالهند، و«إسبلاناد» بسنغافورة.

جسور فريدة

ويذكر أن دبي تمتاز بأيقونات معمارية تعكس جمال المدينة وحداثتها. ومن بين هذه الأيقونات الجسور الفريدة، التي تشكل إلهاماً لعشاق الفن والعمارة، تمزج بين البنية التحتية عالية الجودة والإبداع في التصميم لتزيد المدينة جمالاً وألقاً وروعة.

ويضم المشهد المعماري في دبي جسوراً فريدة مثل جسر آل مكتوم وهو أول جسر بني في المدينة عام 1961، الذي لم تلبث أن لحقت به جسور أخرى مثل جسر القرهود وجسر المعبر التجاري.

وقد أصبحت الجسور في الفترة الأخيرة تتميز من الناحية الجمالية؛ ومن هذه الجسور جسر «إنفينيتي»، الذي هو جزء من محور الشندغة ويربط بين منطقة ديرة وبر دبي، ويعبّر عن طموحات دبي اللانهائية. في حين يتألق جسر الخليج التجاري أو المعبر، المصمم على شكل مثلثات موجودة في الوسط تربط بين جهتين، ويتميز بالإنارة الطبيعية والإضاءات الملونة والساطعة على أسفله.

وفي هذا السياق، أنشئ جسر التسامح مع مشروع قناة دبي المائية، التي تربط نهاية الخور مع بحر جميرا. مشكلاً زاوية جميلة للتصوير من ناحية حديقة الصفا. إلى جانب إن جسر المشاة «الملتوي» الموجود على القناة المائية، صمم بطريقة ملتوية ومبني من الفولاذ والحديد، وكلما تقدم السائر عدة خطوات تتغير المناظر في الخارج والزوايا.