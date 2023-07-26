ورشة حول السينوغرافيا في كلباء

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت أول من أمس بالمركز الثقافي في مدينة كلباء، فعاليات ورشة السينوغرافيا، تحت إشراف الفنان الإماراتي وليد عمران، وبمشاركة 35 متدرباً.

واستهلت الورشة التي تنظم في إطار تحضيرات النسخة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي ينظم في سبتمبر المقبل، بمدخل حول مفهوم السينوغرافيا، من حيث عناصره ومقوماته، ثم تعرف المتدربون عبر لوحات مرسومة، على مكونات خشبة المسرح بمواقعها ومداخلها ووسائلها السمعية والبصرية، وسواها من العناصر التي تساعد مصمم السينوغرافيا في صياغة وتنسيق رؤاه ومقترحاته المشهدية.

وتحدث وليد عمران للمشاركين عن التأثيرات الوظيفية والجمالية لكل وحدة من وحدات منصة العرض، مشيراً إلى الطابع المركب والشامل لعمل مصمم السينوغرافيا.