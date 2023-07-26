«مخيم 421» يضيء على الوعي البيئي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تدعو «منصة 421» العقول الشابة على اختلاف مهاراتها واهتماماتها للانضمام في رحلة لا تُنسى من التعبير عن الذات وإطلاق العنان للمخيلة، من خلال النادي الصيفي، الذي يركز هذا الموسم على موضوعات الاستدامة والوعي البيئي.

ويقدم «مخيم 421 الصيفي 2023» فرصة لاكتشاف عالم من الإبداع والابتكار الفني، وقد صُمم النادي ليتناسب مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 أعوام، وبين 11 إلى 14 عاماً، ويستمر حتى 30 يوليو.

يتضمن النادي الصيفي مجموعة متنوعة من الورش التي تشجع على التعبير الفني وتعزز التجريب الإبداعي، فمن خلال الأنشطة التفاعلية والمشاريع العملية وإرشادات الخبراء سيفسح الأطفال المجال لجانبهم الفني، وينمون مواهبهم الفريدة بالرسم والنحت والموسيقى والمسرح، فكل روح إبداعية تميل لما يثير شغفها. ويركز النادي هذا العام على موضوعات الاستدامة والوعي البيئي؛ إذ يلهم الشباب لإنشاء مشاريعهم باستخدام ممارسات مستدامة بمواد وتقنيات صديقة للبيئة. من خلال هذا التركيز سينمي الأطفال مهاراتهم الإبداعية، فضلاً عن تعلمهم كيف يكونون أهلاً لرعاية الكوكب.

يضمن النادي الصيفي تجربة ثرية وتحولاً جذرياً، بمعونة فريق مدربين شغوف برعاية التطور الإبداعي للصغار وخلق بيئة آمنة وداعمة للاستكشاف.

وإلى جانب فعالياته، يتضمن النادي الصيفي عدة معارض، منها: معرض «شاعرية الآلات» لناصر نصر الله، الذي يفتح أبوابه حتى 27 أغسطس المقبل، ويقام تحت عنوان «شاعرية الآلات»، ويتناول العلاقة بين الإنسان والآلة من منظور أسطوري، وعبر تشكيلة متداخلة من الرسومات واللوحات والنصوص المكتوبة والمنسوجات والأعمال التركيبية، فيصحبنا الفنان في رحلة إلى عوالم من كائنات آلية تعيش في فضاء زمكاني مجهول. وكذلك «توليف: معرض خريجي ماجستير الفنون الجميلة 2023»، الذي يعرض أعمال طلبة الدراسات العليا الذين أكملوا برنامج الماجستير في الفنون الجميلة في الفنون والإعلام لمدة عامين في جامعة نيويورك أبوظبي.