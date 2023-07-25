فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من «جائزة الشارقة لحقوق النشر»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية من «جائزة الشارقة لحقوق النشر»، لتواصل عبرها تكريم المساهمات الرائدة لخبراء حقوق النشر في حماية رأس المال الفكري للكتاب المبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرح به، وتمكين هذا القطاع العالمي ودعم فرص نموه.

ويعلن عن الفائزين بالجائزة في فعاليات «مؤتمر الناشرين» الذي يسبق انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتمنح ضمن فئتين، الأولى مخصصة لخبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات المتخصصة في بيع حقوق الترجمة لغير ناشر أو مانح للتراخيص.

وتستمر الجائزة في تلقي طلبات المشاركة في دورتها الثانية حتى 31 أغسطس من العام الجاري.

ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم، كما تتيح لهم هيئة الشارقة للكتاب فرصة المصادقة من جانب شركاتهم للمشاركة في أي من فئتي الجائزة، فيجب عليهم تقديم طلبات المشاركة باللغة الإنجليزية، مع شهادتين تتألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، من العملاء الذين يعمل معهم المتقدم للجائزة في الوقت الحاضر، لتعزيز عوامل فوزه، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط، ولا تشمل فرق العمل.

وينبغي للمترشحين تحديد الفئة التي يرغبون في المشاركة فيها، مع كتابة معلومات الاتصال الشخصية بوضوح، كما يمكنهم التطوع بإرفاق معلومات عن نموّ أعمالهم في العام الماضي، والصفقات الناجحة والشراكات التي أبرموها، والابتكارات والشراكات والإنجازات الأخرى، على ألّا تتجاوز 1000 كلمة، مع إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت صحة تلك المعلومات.

تنافس

وتستهدف هذه الدورة من الجائزة إتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في مجال حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا وألمانيا، إضافة إلى تشجيع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.

يشار إلى أن الجائزة تلقت في نسختها الأولى، 33 مشاركة من 14 دولة في أنحاء العالم، وهي مصر والهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وألبانيا والأرجنتين وكندا وفنلندا وألمانيا ولبنان وليتوانيا والمكسيك وجنوب إفريقيا.