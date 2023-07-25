«دبي أوبرا».. حكايات عالمية منسوجة بروح الإبداع

المصدر: دبي - نهى حوا

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عروض عالمية فريدة تستقطبها دبي أوبرا خلال الفترة المقبلة ليعيش جمهور المدينة لحظات لا تنسى من الفرح مستمتعين بأجمل الحفلات الفنية والعروض المسرحية التي يقدمها كوكبة من المبدعين وتروي حكايات ثقافات العالم منسوجة بروح الإبداع. وسيكون جمهور دبي على موعد مع رائعة جاكومو بوتشيني «باتر فلاي»، وهو حفل أوبرالي يعرض 12 و13 سبتمبر المقبل.

وبدأت أولى عروض أوبرا «باتر فلاي»، من إنتاج ميكلوس غابور كيريني من دار الأوبرا المجرية، عام 1904، وتمكنت تدريجياً من تحقيق نجاح عالمي لاستكشافها موضوعات أوبرالية خالدة

تدور أحداثها في ناكازاكي اليابان، حيث نرصد تفاصيلها من خلال علاقة حب ينسجها شخصان من ثقافتين مختلفتين.

ونتعرف عبر «باتر فلاي»، على الملازم بينكرتون من البحرية الأمريكية الذي يتزوج من يابانية، معروفة باسم الفراشة سيوسيو، وسيعيش جمهور دبي أجواء حافلة بالتشويق والإثارة من خلال «باتر فلاي».

ويحيي الفنان جيلبرتو جيل، أمسية خلابة 29 سبتمبر المقبل على مسرح دبي أوبرا، وسيكون جمهور دبي على موعد مع أشهر أغنياته. ويقدم عازف الكمان ديفيد غاريت 26 أكتوبر المقبل أمسية فنية مبهرة، إذ يصطحب جمهور دبي أوبرا في رحلة موسيقية مع ألبومه الجديد «ICONIC». ويشتهر غاريت بأدائه اللافت، وموسيقاه التي تمزج الكلاسيكية بالمعاصرة.

ويحيي المغني كيني غاريت حفلاً فنياً في دبي أوبرا 28 أكتوبر المقبل، إذ سيقدم مقطوعات آسرة من ألبومه الأخير «أصوات من الأجداد» المفعم بالحيوية، والذي يظهر إبداع غاريت وروعة أدائه. وتقدم دبي أوبرا في 3 و4 و5 نوفمبر المقبل العمل المسرحي التراجيدي «ماكبث» ( Macbeth) الذي ينطلق في رحلته بحثاً عن القوة والخلاص، إذ سيعيش الجمهور أحداثاً مليئة بالإثارة والتشويق.

وسيحظى جمهور دبي أوبرا في الـ 11 من نوفمبر المقبل، بعرض موسيقي للفنان علي سيثي الذي يتمتع بصوته الدافئ وقدرته على المزج بين الموسيقى الباكستانية الكلاسيكية والمعاصرة، وسيأخذ الحضور معه في رحلة موسيقية تتخطى الحدود ويتردد صداها في القلب.

فرقة تيناريوين

وستشهد دبي أوبرا 12 ديسمبر المقبل عرضاً فنياً استثنائياً لفرقة تيناريوين الحائزة على جائزة جرامي من مالي، ويمزج بين الإيقاعات الموسيقية الأفريقية التقليدية والألحان المفعمة بالحياة والمعروفة عبر الصحراء الكبرى.

وتستضيف دبي أوبرا 21 ديسمبر المقبل عرضاً للمغني ماتيو بوتشيلي نجل أندريا بوتشيلي، إذ سيحول المغني ماتيو بوتشيلي، المسرح إلى لوحة فنية مبهرة تجمع بين الأغاني الكلاسيكية والمعاصرة، حيث سيعيش الجمهور أجواءً ترفيهية وممتعة.