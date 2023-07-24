معالم دبي تستشرف مستقبل الابتكار والإبداع العالمي

المصدر: دبي ـــ نهى حوا

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تحتضن دبي عدداً من معالم الجذب التي تعكس تطلع المدينة وسعيها الدؤوب لتعزيز مكانتها مركزاً للابتكار والإبداع العالمي واستشراف المستقبل، ومن بين المعالم التي تجسد تلك الرؤية، يبرز مثالان يقدمان تجربة فريدة، وفق موقع «مانغو باز» المختص بالترفيه، سواء ما يتعلق باستكشاف الغد في «متحف المستقبل» أو الانغماس في عالم الفن والتكنولوجيا في متنزه «آية»، حيث توفر دبي تجربة تثير الإلهام لزوارها، ورحلة تأخذهم إلى عالم من الخيال.

طموح

وصف الموقع أولاً «متحف المستقبل» بأنه شهادة على طموح المدينة ورؤيتها، لافتاً إلى أن تلك التحفة المعمارية ليست مجرد متحف، بل منصة لعرض واستكشاف خبايا المستقبل، وبفضل تصميمه المتطور يعد المبنى نفسه عملاً فنياً فريداً. وأشار الموقع إلى أن الزوار يشاهدون عالماً من العجائب التكنولوجية والمفاهيم ذات الرؤية المستقبلية في المتحف، لافتاً إلى أن معروضات المتحف تتجاوز حدود المتاحف التقليدية عبر استخدام الواقع المعزز والعروض التفاعلية والتجارب الغامرة. وهو يدعو زواره عبر استكشاف حدود الذكاء الاصطناعي ومشاهدة الإمكانات التحويلية لتقنية النانو، إلى التفكير في الاحتمالات المستقبلية، هذا عدا تشكيله مركزاً للابتكار.

التزام

وأضاء الموقع كذلك على متنزه «آية» النابض بالحياة، وما يمثله من مساحة فنية غامرة تدمج بسلاسة بين الإبداع والتكنولوجيا المتطورة، في امتداد لالتزام دبي بالابتكار إلى ما وراء حدود المؤسسات التقليدية، واصفاً الدخول إلى المتنزه بالدخول في مشهد أحلام سريالي، حيث تتجاوز التركيبات والأعمال الفنية التفاعلية الحدود التقليدية، ناقلة الزوار إلى حقائق بديلة، باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية، بما في ذلك الواقع الافتراضي ورسم خرائط الإسقاط والتصوير المجسم والمنحوتات التفاعلية.

توجه

وأفاد الموقع أن القطع الفنية في «آية» تعكس توجه تفكير المدينة نحو المستقبل، وتستكشف موضوعات مثل الاستدامة والتواصل البشري وتنوع الطبيعة والتكنولوجيا، حيث ينخرط زوار المتنزه في تجربة تفاعلية كمشاركين نشطين، ومن خلال طمس الخطوط الفاصلة بين الفن والتكنولوجيا والمشاهدين، يرى الموقع أن المتنزه يعيد تعريف الطريقة التي نختبر بها الفن.