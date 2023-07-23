دبي وجهة الباحثين عن المغامرة والمرح

المصدر: دبي ــ البيان

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توفر مدينة دبي للباحثين عن المغامرة والتشويق مجموعة من المتنزهات الترفيهية ومدن الملاهي والرياضات المغامرة التي يمكن أن يضيفها الزائر إلى قائمة طويلة من مناطق الجذب في المدينة، كطريقة للانغماس في بعض المرح الصاخب كالسباقات المثيرة، أو الدخول في عالم من التجارب المشوقة وغيرهما.

يضيء موقع «ترافيل أند ليجر آسيا» على مجموعة منتقاة من 7 متنزهات ترفيهية في المدينة توفر تجارب متنوعة من المغامرات المثيرة إلى التجارب الغريبة وحتى لحظات الاسترخاء.

1 «القرية العالمية» وهي أكبر مساحة ترفيهية في دبي وتضم العديد من الأجنحة التي تمثل مختلف دول العالم. ويمكن داخلها اختيار الهدايا التذكارية والتنقل إلى مشاهدة العروض الثقافية والعالمية وعروض الشوارع بما في ذلك تذوق نكهات من مختلف أنحاء العالم، حيث تحوي ما يناسب الجميع، بما في ذلك متحف يعرض قطعاً غرائبية.

2 «متنزه آيه» الترفيهي الضخم الذي يمتد على مساحة 40 ألف قدم مربع في وافي مول. وهذا المتنزه يأخذ الزائر إلى أبعاد جديدة باستخدامه المبدع للضوء والصوت والمرايا، وكل منطقة من مناطق المتنزه الـ12 تقدم تجربة غامرة تحويلية مختلفة، حيث يعد معرض «جالكسي لايت» أحد المعالم الجذابة في المتنزه الترفيهي الغامر بصوره ومؤثراته الصوتية.

3 مدينة ملاهي «أي إم جي عالم من المغامرات» وتعد المكان المناسب للمعجبين بأفلام الأبطال الخارقين «ذا أفنجرز». وتمتد مدينة الملاهي الداخلية على مساحة 1.5 مليون قدم مربع وتضم ست مناطق ذات طابع خاص، واحدة مبنية على عالم «مارفيل» السينمائي، حيث يمكن ركوب جولات ممتعة مع أسماء مثل «ثور» و«العملاق الأخضر» والجلوس في قبة وتجربة ركوب ثلاثي الأبعاد قائم على الحركة. أما الأطفال فبإمكانهم التوجه إلى منطقة «كرتون نتورك» لركوب جولات. وهناك مناطق قائمة على مغامرات «عالم جوراسيك» أو مفاهيم مجموعة «أي أم جي»، ويمكن داخل مدينة الملاهي، ركوب الأفعوانية الأطول والأسرع في دبي «فيلوسيرابتور».

4 مدينة ملاهي «موشون غيت دبي براكس أند ريزورتس» التي تضم عدداً من جولات ركوب الافعوانيات، ومن بينها تتصدر افعوانية «الطيران الحر رباعي الأبعاد» القائمة، حيث تنقلب المقاعد فجأة عندما ترتفع وتنخفض العربة على مسار بسرعة فائقة. وتتميز المناطق التي تقع فيها الألعاب بموضوعات مستوحاة من استوديوهات هوليوود مثل «دريم ووركس انيمايشن» و«كولومبيا بيكتشزر» و«ليونزغيت». ولتجربة مخيفة يمكن الركوب في فندق ترانسيلفانيا. ومدينة الملاهي مقسمة إلى خمس مناطق ترفيهية مختلفة ومكيفة، كل بأوقات مختلفة.

5 «ليغولاند دبي» والحديقة المائية «ليغولاند باركس» تعد الوجهة المثالية لمحبي الليغو، لا سيما للأطفال من سن الثانية إلى 12 عاماً ويمكن للزوار المشاركة في أكثر من 50 لعبة تفاعلية ومنزلقات مائية وعروض وتجارب بناء الليغو. كما يمكن للأطفال تعلم قيادة قارب ليغو أو الجلوس في سيارة مصغرة لتعلم أساسيات القيادة، ويمكن البقاء في فندق ليغولاند الذي يأتي مع مدخل خاضع لحراسة التنين وغرف على طراز ليغو.

6 حديقة «دبي جاردن جلو» حديقة ترفيهية فريدة بأضوائها الملونة المصنوعة يدوياً والفن الصديق للبيئة. تأخذنا تركيباتها لمشاهدة هياكل فريدة من نوعها صنعها فنانون من جميع أنحاء العالم مضاءة بأكثر من مليون مصباح كهربائي منخفض الطاقة. ومع خمسة موضوعات جذابة من «جلو» و«ديناصور» و«ايس» ومتنزهات «ماجيك اند ارت» يمكن الاستمتاع بمختلف المنحوتات الجليدية، هيكل طاووس عملاق ومعارض سحرية وديناصورات متحركة.

7 متنزه «افنتورا» يضم أكبر حبل انزلاق في دبي كما مخيمات ممتعة وأنشطة مليئة بالتحديات مثل رياضة التسلق «ليب اوف فايث» أو «هملايا تشالرنجر» والوصول إلى قمة «جياكوبس لادر». ويقدم أيضاً المتنزه نزهات طبيعية مريحة، حيث يمكن للزوار استكشاف النباتات والحيوانات في المدينة، كذلك هناك خيارات مثل «افنتورا وورد هنت» والتخييم الليلي.