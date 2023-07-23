ندوة الثقافة والعلوم تنمي مهارات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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يشهد «المعسكر الثقافي الصيفي للناشئة»، الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم للناشئة من الجنسين (ذكوراً وإناثاً) من سن 8 سنوات حتى 15 سنة، خلال الفترة من 10 - 27 يوليو الجاري، إقبالاً كبيراً للتعلم والتدريب على فن الخط العربي، والرسم، والتصوير، كما يتضمن برنامج المعسكر رحلات ترفيهية أسبوعية لأماكن ثقافية.

وأشار بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة إلى أهمية الالتفات إلى هذه الفئات العمرية وتنمية إبداعاتهم عبر فتح مجالات وورش التدريب والتأهيل لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وهذا ما تنتهجه الندوة منذ بداياتها، فالتركيز على الطاقات الإبداعية لدى الناشئة هو الطريق لمستقبل مليء بالإنجازات.

وذكر علي الشريف رئيس لجنة الشباب أن الهدف من المعسكر هو اكتشاف المواهب والقدرات الفنية والإبداعية لدى النشء ومساعدتهم على تنميتها وتوجيهها.

وأكدت تهاني حسين العرسالي مدربة ورشة التصوير الفوتوغرافي أنها تعد المتدربين للتعامل الصحيح مع الإضاءة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تعريفهم بزوايا التصوير المتميزة لإنتاج عمل فني فوتوغرافي مبدع. كما تعرفهم على أنواع الكاميرات الاحترافية وآلية عملها واستقبالها للضوء، والعدسات الاحترافية واستخداماتها من الناحية العلمية ثم يتم التطبيق بشكل عملي لجميع القواعد والملاحظات التي يتم مناقشتها في الدورة.

ورأت أن مخرجات الأيام الأولى من الدورة ونتائجها متنوعة بين صور معمارية داخلية وخارجية، وبورتيرهات أخذت بزوايا وإضاءة مدروسة وتعكس شغف المتدربين واستعدادهم لاحترافية التصوير.

وذكر محمد أنور الحلواني مشرف ورشة تحسين الخط العربي التي لاقت قبولاً من كثير من منتسبي الدورة، أن المشارك يبدأ بالتدريب على كتابة الحروف المفردة بخط الرقعة، ويتدرب على كتابة اتصالات الحروف مع بعضها، يعقبها التدريب على كتابة الجمل وذلك بعد التمكن من إتقان الحروف كاملة.

ونوه إلى أن المتابعة وتصحيح تدريبات الكتابة عنصر أساسي في تحسن الخط العربي وإتقانه، كما تتضمن الورشة التعرف على مختلف الخطوط العربية وأشكالها.

وتطرق الفنان خالد جلل في تدريبه لمنتسبي ورشة الرسم والكاريكاتير إلى التعرف على أدوات الرسم وأساسياته، والفرق بين الرسم الواقعي ورسم الجماد والوجوه والأشخاص والطبيعة، ومبادئ الظل والنور وقواعد المنظور.