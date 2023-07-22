ألمانيا تمنح «بطاقة ثقافية» للشباب

المصدر: برلين - د ب أ

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أعلنت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، كلاوديا روت، أنها شهدت «بداية إيجابية للغاية» لمبادرة «البطاقة الثقافية» المخصصة للشباب في سن 18 عاماً.

وتسمح البطاقة، التي تستخدم تطبيقاً لمنح رصيد بقيمة 200 يورو للإنفاق الثقافي، بشراء تذاكر للحفلات الموسيقية والكتب والآلات الموسيقية وزيارات السينما وغيرها.

ومنذ إطلاق التطبيق يونيو الماضي، تم تسجيل أكثر من 310 آلاف شاب. وقام نحو 100 ألف منهم بتفعيل البطاقة.

وقالت روت: «إنها إشارة إيجابية إلى أن الشباب يستخدمون البطاقة الثقافية»، مضيفة أن هذا يدل على أن البطاقة تحقق التأثير المرجو.