مسابقة تصميم دولية تنطلق من دبي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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يقيم المركز الثقافي للمصممين والمحترفين «الإمارات مودرن»، الذي أسسه ماسيمو إمبراتو ومونيكا مازولاني، مسابقة دولية في مجال تصميم السيراميك، تحت عنوان «الثقافات المحلية في بيئات عالمية»، وتهدف إلى تعزيز المعرفة بالجذور والهويات الفريدة في المجال، وتطلق المسابقة العالمية دورتها الأولى من دبي. ووفقاً لمنصة «آرك ديلي» المعمارية، لن تكون دبي فقط محور الاهتمام كموضوع للمسابقة الدولية، لكن أيضاً الوجهة النهائية للمسابقة التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال «أسبوع دبي للتصميم».

تعددية

وكان الإلهام وراء المسابقة، حسب المنصة، تساؤلات مطروحة حول الطريقة التي تؤثر التعددية الثقافية في السياق، وكيف تتأثر الهويات الثقافية الفردية بدورها، وهل يمكن للتصميم أن يخلق معاني جديدة ويفصل الخيوط، التي نسجت ثقافات فردية معيداً تجميعها في عملية تتضمن الاحتياجات والمعرفة والتقنيات الجديدة؟

ترى «آرك ديلي» أن دبي في صميم كل ذلك، إذ يساهم أكثر من مئتي مجتمع في تشكيل هوية معولمة جديدة، هذا عدا كونها رمزاً بامتياز لوضع عالمي يتحدى الصورة النمطية لمدينة من دون سياق. وتقدم دبي فرصاً للترويج لخطاب يؤكد على الجذور المشتركة لعالم متعدد الأوجه.

مقترحات

يشير موقع المسابقة إلى أن مقترحات التصميم من نوعين: للديكورات الداخلية والمظاريف المعمارية، مع اختيار المعماري الراحل روبرتو بورل ماركس، الشخصية المرجعية في المسابقة لما اتسم به من قدرات في تجريد القيم الثقافية المحلية والاستلهام في صور لا تنسى.

تدعو المسابقة المشاركين لتصميم عمل يتكون من نمط هندسي أو تصويري باستخدام الأسطح الخزفية الطبيعية لمجموعة شركة «ايريس سيراميكا غروب» الإيطالية، حيث سيجري إنشاء العمل الفني باستخدام حلول الطباعة الحاصلة على براءة اختراع «صمم الألواح الخاصة بك» والمستخدمة في إنشاء صورة أو رسم توضيحي على أسطحها. وتلفت إلى أن المشروع في سياقه الحديث يهدف إلى إنقاذ ما هو عزيز علينا: جذورنا والعلاقات مع العالم الذي ورثناه والذي نود أن نسلمه للأجيال المقبلة.