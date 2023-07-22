«نتفليكس» تطرح أول رسوم متحركة من أفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ - أ ف ب

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طرحت منصة نتفليكس للبث التدفقي، أول من أمس، أول مسلسل أفريقي للرسوم المتحركة، في خطوة أبدت كاتبة سيناريو العمل، الزامبية مالينغا مولينديما، الأمل أن تفتح الباب أمام مزيد من الإنتاجات الأصلية من القارة. وتدور أحداث المسلسل في نسخة مستقبلية من العاصمة الزامبية لوساكا، وتحكي قصة أربع فتيات جنّدهن عميل سري سابق لإنقاذ العالم.

وقالت مالينغا مولينديما «يُسعدني أن يرى العالم أخيراً المسلسل الذي أنجزه الفريق الموهوب». وقد ابتكرت مولينديما المسلسل بعد فوزها وآخرين في مبادرة «تريغيريش ستوري لاب» في عام 2015.