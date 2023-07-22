أمسية أدبية «على نبض قصة»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول أمسية قصصية بعنوان «على نبض قصة» استضاف فيها القاصة السورية رنا العسلي وهي مؤلفة لعدة مجموعات قصصية وروايات، مثل: «مسكونة بك»، «سنين المخاض»، «على صوت نبضه»، «أقل عزلة».

أدارت الأمسية الشاعرة قمر الجاسم، التي ثمنت في مستهل تقديمها المشهد الثقافي في الشارقة قائلة: «إن الشارقة منارة ثقافية حققت أحلام المبدعين، وجعلت الحلم المحلق والاستثنائي والمتوهج حقيقة واقعة، كما أراد له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فأصبحت المؤسسات الثقافية فيها فاعلة وفعّالة في بناء المسار التصاعدي لهذا المشروع الكبير».

وتحدثت الكاتبة عن تجربتها الأدبية، ملاحظة أنها توزعت بين القصة القصيرة والرواية والقصيدة النثرية، ولم يكن ذلك التقاسم عن تخطيط، وإنما كان رهيناً باللحظة التي تعيشها حين الكتابة، فتجد أنه في تلك اللحظة يناسبها شكل أدبي دون آخر، وهكذا أنتجت كتاباتها، ولكنها عدّت أن الرواية أهم ما كتبته.