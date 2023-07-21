قصائد مشحونة بوهج الذكريات تخاطب الإنسان في بيت الشعر

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية مساء الثلاثاء الماضي، شارك فيها الشعراء يوسف أبولوز من الأردن، وعبدالله عبدالصبور من مصر، بحضور الشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر، وقدمها الشاعر نزار أبوناصر، الذي تحدث عن تجربتهما الشعرية، وأضاء على مسيرتهما في الفضاء الإبداعي، ومن ثم أشاد بدور بيت الشعر بدائرة الثقافة في إقامة أمسيات شعرية تحتضن آمال وطموحات الشعراء في ظل الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشعر والشعراء.

تناول الشاعران أبولوز وعبدالصبور موضوعات تمس الوجدان، وتتماهى مع الحب والحرية وتخاطب الإنسان، وتطرح جملة من الهموم الذاتية، حيث جرت قصائدهم على أنغام شعرية أصيلة عبرت عن إلهمات الشعراء، وقدرتهم على بث مواجدهم بصور مدهشة، وهو ما دعا الجمهور للتفاعل مع هذين الصوتين الشعريين اللذين يتسمان بالعذوبة والرقة.

في بداية الأمسية قرأ الشاعر يوسف أبولوز قصيدة بعنوان «الندم»، التي يستهلها بسؤال السفر على بساط الرمل، ويصور فيها الريح على أنها تتجه نحو ما يحب من البلاد، حيث الهجرة النائية المختبئة في ذات الشاعر للمنازل التي يألفها، ثم يطوع الحب برمزية عالية فيحسن التصوير، وهو يفلسف الموقف ويغنيه بالمجازات.

ثم ألقى نصاً آخر بعنوان «اكتفاء»، يتميز بخواص جوهرية في سياقاته التي تبين أسلوبه الشعري المشحون بالدلالات والرموز، فهو يمتلك الحرية في أن يكتفي بقصيدته، ويعتد في الآن ذاته بالحبر والورق، اللذين هما قوام إبداع الشاعر وأداته في التعبير عن نفسه تجاه الآخر، لكنه في نهاية المقطع ينبئ عن امرأة مختبئة في ظل كمنجة.

ثم قرأ الشاعر عبدالله عبدالصبور من قصيدة «من أنتَ؟»، المشحونة بوهج الذكريات، والمعبرة عن سيرة متخيلة يقترب فيها من وحي روحه وهو ينشد للمحبة، ويخاطب فيها الزمن، ويفلسف فكرة الفرح ويربطها بالعيد، ويرصد متغيراتها ببلاغة ودهشة في استخدام اللغة وحشد الصور.

ثم قرأ قصيدة أخرى حملت عنوان«أَحَبَّ حَتَّى تَمَادَى»، التي يستطرد فيها وصف حالة شجية للمحب وبواعثه ومفاراقاته، بمشاهد شعرية دالة. وفي الختام كرم محمد البريكي، مدير بيت الشعر، شعراء الأمسية ومقدمها.