تسويق الأعمال الفنية أكبر تحدٍ يواجه الفنان

المصدر: الأقصر - د ب أ

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أكد الفنان التشكيلي المصري، أحمد مجدي أبوالحسن، أن الحركة التشكيلية العربية حركة غنية، وتشهد كل يوم مولد فنان جديد صاحب رؤية تشكيلية، وبها الكثير من الفنانين الذين وصلوا بإبداعاتهم التشكيلية إلى العالمية.

وقال إن من المشكلات التي تواجه الفنانين التشكيليين العرب أيضاً، عدم قدرة الفنان على العيش من نتاج فنه، خاصة مع تراجع ثقافة اقتناء الأعمال الفنية بالمجتمعات العربية، وشدد على الحاجة لتوظيف المبدعين من خريجي كليات الفنون الجميلة في تنفيذ أعمال فنية في الشوارع والميادين بهدف تعظيم دور الفنون في خدمة المجتمعات ونشر الثقافة البصرية وتغذية الذائقة الجمالية لدى الجمهور، بدلاً من اقتصار تقديم الأعمال الفنية على قاعات العرض المغلقة.