دبي تحتضن معرضاً فنياً رقمياً محوره الطبيعة

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفتتح في «آرت ميوزيم» بـ«دبي مول» خلال هذا العام معرض فني رقمي كوري جنوبي بعنوان «طبيعة دائمة»، ويشتهر المعرض بعروضه الفنية الغامرة التي تدور موضوعاتها عن الطبيعة.

وسيركز «آرت ميوزيم دبي» على إعادة تركيب عناصر الطبيعة ومساحاتها على أنها فن وسائط غامر، وسيجري إحياء الأعمال الفنية بدمج مختلف تقنيات الوسائط الرقمية مع الإبداع في اللون والشكل والملمس وغيره لالتقاط سمات الطبيعة وتجسيدها في الواقع، ما يتيح للزوار اختبار الطبيعة بطريقة غير مقيدة بالزمان والمكان.

ومنذ إنشاء «آرت ميوزيم» على مساحة 4600 متر مربع في كوريا الجنوبية، قدم العديد من المعارض الفنية الغامرة مع صورها المؤثرة وأصواتها الحسية ورائحتها الأنيقة، وقام بتوسيع نطاق وصوله إلى المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، ما أكسبه الشهرة حيث يبلغ إجمالي عدد زواره خمسة ملايين زائر. وقد فاز أيضاً بالعديد من جوائز التصميم العالمية بما في ذلك جائزة «إيف ديزاين».

ونظراً لمعارضه الرقمية الغامرة، فإنه يعد أيضاً مثالياً لالتقاط الصور.

وعلى صفحته على «انستغرام»، شارك «آرت ميوزيم دبي» مقطع فيديو عن المساحة الفنية المرتقبة حيث تظهر تركيبة «الموجة». وقد وصف معرض «طبيعة دائمة» بأنه «إعادة تفسير لحيوية الطبيعة ما وراء الزمان والمكان في الفن الإعلام بواسطة تكنولوجيا الإعلام الرقمي».

وحتى الآن لم يجر الكشف عن الكثير من التفاصيل حول المعرض المقبل، ستكون هناك غرف عدة تختص كل منها بموضوع مختلف، وتشمل المواضيع «الشلال»، «الأزهار»، «الحديقة»، «الموجة» و«الشاطئ» و«النجم» و«القمر» و«الغابة» و«الثقوب الدودية».