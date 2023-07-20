«دبي للكتابة» يُنظِّم ورشة الرسم لقصص الأطفال

المصدر: دبي – البيان

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أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المشاريع المعرفية الرائدة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن انطلاق «ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال» بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد التي تستضيف المرحلة الأولى منها على مدى ثلاثة أيام.

وتتضمّن الورشة دروساً تطبيقية لرفد المشاركين بتقنيات الرسم المختلفة، وإنشاء شخصيّات مُشوّقة وابتكار عوالم خيالية تلفت انتباه الأطفال، بتوجيهٍ من المدربة فاطمة العامري التي تملك باعاً طويلاً في مجال الرسم وكتابة قصص الأطفال. وتأتي الورشة في إطار الاستراتيجية العامة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتعزيز القراءة والكتابة والإبداع في المجتمع، وتستهدف تشجيع المشاركين على تسخير الإبداع والتفكير الابتكاري في تطوير قصصهم وتحويلها إلى رسومات مشوقة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يأتي تنظيم الورشة في إطار استراتيجية المؤسَّسة في تعزيز وتشجيع القراءة والكتابة الإبداعية، وصقل مهارات المشاركين في مجال التعبير الفني وإيصال القصص للأطفال بأسلوبٍ مُشوّقٍ ومُبتكر».