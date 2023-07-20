«مغامرات عبر الكون» في «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق، اليوم، فعاليات المعرض التفاعلي للأطفال «مغامرات عبر الكون»، الذي ينظمه متحف اللوفر بالشراكة مع شركة مبادلة للاستثمار، وبالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ويستمر لغاية يونيو 2025.

ويقدم هذا المعرض التفاعلي عروضاً حافلة بالمعرفة لزوّاره الصغار ويعزز مهاراتهم الإبداعية ليصبحوا مستكشفين للفضاء تماماً مثل رائدَي الفضاء الإماراتيَين هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وسيحظى الأطفال في هذا المعرض بفرصة لاستكشاف عجائب الكون من خلال التنقل بين مناطق تفاعلية مختلفة منتشرة عبر الطوابق الثلاثة لمتحف الأطفال، وسينطلق الأطفال تحت إشراف الشخصيتين المحبوبتين «منصور» و«شما» في جولة تعليمية بين أرجاء المعرض الرقمي حيث سيحظون بفرصة للتعرف أكثر على هذا الفن بمساعدة أبطال طفولتهم.

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ويقام المعرض على امتداد ثلاثة طوابق «متحف الأطفال» ويُطْلِعهم على كيفية تأمل السماء والكواكب والبروج من الأرض إضافة إلى ممارسة الملاحة الفضائية في مركبة فضائية واستكشاف المريخ.

قصة

وتتجلى في هذا المعرض قصة «اللوفر أبوظبي» كمتحف عالمي ومن المقرر أن يضم هذا المعرض 25 عملاً فنياً من ثقافات وحضارات مختلفة، مثل «الأسْطُرْلاَبُ» من متحف اللوفر أبوظبي، وبدلة الفضاء «سوكول» من وكالة الإمارات للفضاء، و«نَيْزَكُ مورتشيسون»، أحد أكبر الأحجار النيزكية القمرية التي عُثر عليها على الإطلاق من متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. وقال معالي سالم حميد المرّي، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «يعكس التعاون بيننا وبين متحف اللوفر أبوظبي التزامنا تجاه إلهام الجيل القادم بما لديه من إمكانيات لامحدودة لاستكشاف الفضاء».

فعاليات

من جهته قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يجسد هذا المعرض التزامنا الراسخ بتشجيع التعلم المستمر وتوفير تجارب متنوعة ومبتكرة لزوّارنا من كافة الأعمار ومختلف الفئات والتخصصات».