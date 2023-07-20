استراتيجية الفن في الأماكن العامة تثري مشهد دبي الإبداعي

المصدر: دبي – البيان

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فازت مجموعة التصميم في دولة الإمارات «نظريات الخيال»، التي تضم المعمارية والفنانة نور علوان، والمصمم والفنان عبدالله بو حجي، بأول نسخة من برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن استراتيجية الفن في الأماكن العامة في دبي.

وتهدف هذه المبادرة المتعددة السنوات إلى تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني للإمارة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي.

تحكيم

وضمت لجنة تحكيم النسخة الأولى لبرنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» متخصصين محليين وعالميين في مجال الفن ومعماريين وقيمين فنيين مثل سيسيليا اليماني، مديرة ورئيسة القيميين الفنيين في «هاي لاين» في نيويورك، والقيمة الفنية لبينالي البندقية التاسع والخمسين للفنون 2022، ووائل الأعور، مؤسس وكبير معماري شركة «واي واي»، وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية للعمارة لعام 2021 والفائز بجائزة الأسد الذهبي، وأمل خلف، قيمة مشاريع فنية في معرض «سيربنتاين» ومديرة البرامج في«كابيت جاليري» في لندن، ونورا رازيان، نائبة مدير ورئيسة برنامج المعارض في فن جميل.

وكرمت لجنة التحكيم ثلاثة مقترحات تقديرا لأصالتها الإبداعية ورؤيتها المتعمقة بمنح جائزتها للتكريم الخاص للمصممة كارلا باز، والمصمم والفنان متعدد التخصصات إيفان كوليسون، وثنائي التصميم الفني الجميري، ولينا يونس.

عمل تفاعلي

يرفع الستار أمام الجمهور عن العمل الضخم والتفاعلي لمجموعة «نظريات الخيال»، الذي يحمل عنوان «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» في خريف عام 2023 في حديقة «جداف ووترفرونت للفنون» بجانب «مركز جميل للفنون»، حيث يمثل العمل ساحة للمغامرات، تتناسب مع جميع الأعمار تحفز على اللعب، وإطلاق العنان للخيال.

ويستلهم العمل من منطقة الجداف الأوسع، فيجمع بسلاسة بين الأنماط المعمارية العامية والحيوانات والنباتات والأشكال المبتكرة الجديدة، وتتحول ساحة اللعب، من خلال تكريمها لتاريخ منطقة الجداف، التي تشكل نقطة لقاء للثقافات، إلى احتفال بالمجتمعات المتنوعة، التي شكلت دبي.

وفي تعليق على فوز مقترحهم في النسخة الأولى من برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» قالت مجموعة «نظريات الخيال»: «نحن في غاية الحماسة للعمل على تنفيذ رؤيتنا لساحة اللعب، خصوصاً في منطقة الجداف. نحن نشعر فعلاً أننا محظوظون لكوننا جزءاً من هذه المدينة، التي تجمع سكانها وتقرب بينهم خصوصاً، بعدما شهدنا نمو المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويسعى مفهومنا إلى خلق مساحة تعزز الشمولية والإبداع، لتكون مساحة جذابة وجاذبة لجميع الأعمار يتفاعل معها كل أطياف المجتمع من مختلف مناحي الحياة».

مساحة

قدم برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» مساحة جديدة، تفتح أبوابها في خريف 2023 لفترة مدتها أربع سنوات، يصممها فنانون في دبي للتمتع الإبداعي والخيال واللعب، وتناسب جميع الأعمار.

ويعد هذا التكليف، بالتعاون مع «فن جميل»، جزءاً من استراتيجية «الفن في الأماكن العامة في دبي»، التي تتولى «دبي للثقافة» مهمة تفعيلها، ويركز دور فن جميل، بصفته قيماً فنياً شريكاً في المبادرة الجديدة، على تكليف سلسلة من الأعمال لمنطقة خور دبي، مبنية على مجموعة أعمال بحثية عميقة خاصة بالموقع والمجتمع.