برنامج كوري جنوبي يقدم رحلة مليئة بالمغامرات في دبي

المصدر: دبي – نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ 21 يوليو الجاري، بث الحلقتين الأوليين من برنامج الألعاب الجديد «برو أند ماربل» الكوري الجنوبي، الذي تم تصويره بمشاركة 7 من الممثلين والمغنين الكوريين الجنوبيين في دبي. وسيتم عرض الحلقتين على قناة «تي في أن آسيا» عبر فقرة «سايم داي إكسبرس»، حسبما أفاد موقع مجلة «كي بوب بوست» الكوري الجنوبي.

وأفاد موقع «كي بوب بوست» أن أعضاء طاقم التمثيل سيشاركون في رحلتهم إلى مدينة دبي في لعبة معرفية من لعبة الطاولة الشعبية «بلو ماربل» التي يحتفل بها الأفراد من جميع الفئات العمرية في كوريا. وفي حين توفر لعبة «بلو ماربل» تقليدياً استكشافاً فضولياً للثقافة الكورية، وتصطحب اللاعبين عبر لوحة ألعاب تعرض أجزاء مختلفة من البلاد، عارضة معالمها الشهيرة ونقاطها التاريخية وجمالها الطبيعي، ينطلق الإخوة «برو» في البرنامج في مغامرة حقيقية في دبي، ويزورون مواقع لم يسبق لهم زيارتها من قبل، مع إضافة عنصر المفاجأة وظهور تحديات غير متوقعة على طول اللعبة. ويبقى السؤال المطروح في اللعبة التي تم تصويرها في دبي، هل سيعمد البرنامج إلى استجواب اللاعبين عن حقائق في دبي؟ وأي من هؤلاء الـ«برو» سينتصر في مواجهة الشدائد؟

بدورها، لفتت صحيفة «كوريا يونغ أنغ» إلى أن الممثلين السبعة المتسابقين في اللعبة الأشبه بالمونوبولي سيجري تقسيمهم إلى ثلاثة فرق، حيث سيتولى المغني لي سيونغ جي دور المصرفي.

يضم طاقم التمثيل في البرنامج المنوّع الكوري الجديد كلاً من: لي سيونغ-جي، ويو يون-سيوك، ولي دونغ –هوي، وجي سوك جين، والمغني والممثل تشو كيويون من فرقة «سوبر جونيور» وجوشوا وهو شي من فرقة «سفنتين»، حيث سيصحب أولئك المشاهير معهم المشاهدين في لعبة لوح كورية جنوبية يطلق عليها «بلو ماربل»، تشبه لعبة مونوبولي، لتطبيقها على أرض دبي.

عرض

وسيبدأ عرض الحلقتين الأوليين من البرنامج المؤلف من ثماني حلقات، عند الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 21 يوليو، بعد ثماني ساعات من بثهما في كوريا.

ونقلت الصحيفة عن المنتج الرئيس للبرنامج قوله في مؤتمر صحافي على الإنترنت: «إن البرنامج عبارة عن لعبة لا يمكن التنبؤ بها، تنطوي على أموال حقيقية، ويمكن للممثلين الحصول على رحلة فاخرة إذا ربحوا أموالاً من اللعبة، وإذا لم يفعلوا فسيحظون بنوع مختلف تماماً من الرحلة. والفائزون في نهاية اللعبة يحصلون على المبلغ النهائي»، مضيفاً: «وضعنا الكثير من التفكير في كيفية إظهار فخامة وحجم دبي للمشاهدين».