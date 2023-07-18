«الجناح الوطني» يوجّه دعوة مفتوحة للتقييم الفني في بينالي البندقية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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وجّه الجناح الوطني لدولة الإمارات، دعوة مفتوحة لطرح مقترحات التقييم الفني للمعرض الوطني المُقام على هامش الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، والذي يستمر حتى نوفمبر 2025.

ويستهدف الجناح الوطني للدولة القيمين الفنيين وفرق العمل الإشرافية، بمن في ذلك المعماريون والمصممون والفنانون والمؤرخون والباحثون، ممن عملوا أو درسوا بدولة الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، من أجل تقديم الأفكار والمقترحات التي تسرد قصة غير مروية من دولة الإمارات مع التركيز على إبراز دور البينالي باعتباره منصة عالمية لطرح الأفكار وتبادل المعرفة. ويجب أن تشمل المفاهيم والأفكار المقترحة موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض عبر رسالة واضحة، تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية التي تدور حول العمارة وبيئتنا الحالية.

ويرحب الجناح الوطني في دعوته بالجميع، بمن في ذلك غير المقيمين بدولة الإمارات، حيث سيستعرض المتقدمون خبراتهم وتجاربهم المحلية وأفكارهم أثناء تقديم طلبات المشاركة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «يعتبر المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية إحدى أبرز الفعاليات الحيوية التي تقام ضمن أجندة الفعاليات المعمارية الدولية، وهو فرصة مثالية لرفع الوعي بأهمية التراث الوطني والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المحلية في دولة الإمارات للتعريف به على أوسع نطاق لما له من أهمية مركزية في تشكيل الهوية الوطنية لمجتمع دولتنا».

وتابع معاليه: «استطاع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وعلى امتداد سنوات مشاركته في هذا الحدث أن يقدّم جملة من الأفكار والمقترحات والأبحاث المبتكرة التي ساهمت في لفت الأنظار لأهمية التراث الوطني، ونأمل في أن تكون كلّ تلك المشاركات قدّ حققت غايتها، وأرسلت دعوة مفتوحة لمواصلة العمل نحو اكتشاف المزيد من الممارسات المعمارية التي ستعزّز من مكانة الدولة كحاضنة للعديد من المواقع التراثية المهمّة، وتعرّف بجهودها الملموسة على خارطة العمل الفني والثقافي الدولية».