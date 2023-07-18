بدور القاسمي: الإنسان والمعرفة يحددان رؤيتنا لتحقيق التقدم في صناعة النشر

المصدر: الشارقة ـــ وام

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اطلعت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب» على آخر الفعاليات والبرامج التي نفذتها هيئة الشارقة للكتاب في الفترة الماضية وذلك في زيارتها مقر الهيئة.

واستقبل أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخة بدور القاسمي التي ترأست الاجتماع الداخلي الأول منذ اختيارها رئيسة لمجلس إدارة الهيئة وأسهم اللقاء الذي جمعها مع مديري إدارات الهيئة في تقديم نظرة شاملة للتحديات والفرص التي تواجه هيئة الشارقة للكتاب والمؤسسات والإدارات التابعة لها.

مسار المستقبل

وسيتولى مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب رسم مسار المستقبل ووضع خريطة متكاملة لمهام ومسؤوليات الهيئة ودفعها للإسهام بشكل أكبر في تعزيز صناعة النشر وحركة الإبداع وتنشيط عمل المكتبات.

وقالت الشيخة بدور القاسمي «أصبح دور الشارقة في إثراء وتمكين قطاع النشر على مدار الخمسين عاماً الماضية محط أنظار العالم وعلينا الالتزام بمسؤولية مواصلة هذه الريادة الثقافية، ووضع الإنسان والمعرفة أولاً».

وأضافت «تؤدي إسهامات هيئة الشارقة للكتاب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف إذ نظمنا أكبر معرض دولي للكتاب في العالم من ناحية بيع وشراء حقوق النشر وطورنا حلولاً رائدة للأعمال وأطلقنا مبادرات أدبية لدعم الكتّاب والناشرين والوكلاء الأدبيين والخبراء الإعلاميين وموزعي الكتب في جميع أنحاء العالم وهذه مجرد البداية وبجهود ودعم مجلس الإدارة سنواصل معاً تعزيز مكانة الشارقة منارة للمعرفة والإبداع والابتكار وأتطلع إلى العمل الجماعي والتعاون مع مديري إدارات الهيئة والمؤسسات كافة التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية».

وتضمنت زيارة الشيخة بدور القاسمي عدداً من الاجتماعات والمناقشات المهمة ومن ذلك الاطلاع على استراتيجية «بيج باد وولف» 2023 لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وملتقى إفريقيا للحقوق والنسخة المقبلة من مؤتمر الناشرين في أكتوبر وجائزة كتاب الأدب الإفريقي وجائزة الشارقة للأدب المكتبي وغيرها من المبادرات الرئيسة التابعة للهيئة.

واختتمت الشيخة بدور القاسمي جولتها في مقر هيئة الشارقة للكتاب بالاطلاع على مرافق منشأة الطباعة حسب الطلب «لايتنينغ سورس» التابعة لمجموعة «إنغرام» والتي تمكّن الناشرين وموزعي الكتب الدوليين من طباعة وتوزيع الكتب محلياً.