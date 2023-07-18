جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقة «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت الدورة الثانية لمسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، التي نظّمتها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بالتعاون مع «كانون» و«نيكون» و«هواوي» و«المحلات الكبرى»، أسماء الفائزين الـ13 في المسابقة ونَشَرت أعمالهم الفوتوغرافية.

وقد عَكَسَت نتائج الدورة الثانية التفوّق الكبير للعدسة الهندية التي حَصَدَت 6 مراكز، تلاها الإبداع الفوتوغرافي من الفلبين بـ3 مراكز، بينما تجلّى الإبداع العربي من خلال العدسات السورية التي حصدت مركزين، فيما أكمل قائمة الفائزين فائزٌ من ألمانيا وآخر من باكستان.

وقد حَمَلَت هذه المنافسة الإبداعية رونقاً خاصاً من خلال نمط ملف المصوّر «البورتفوليو»، بمحاور شَمِلَت (الإمارات التسامح، الإمارات التعايش، الإمارات معاً، الإمارات البشر، الإمارات الحجر، الإمارات كما تراها عيونكم).

مشاركة

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: حَظِيَت الدورة الثانية للمسابقة بمشاركاتٍ واسعة ومتنوعة من حيث الجنسيات والأعمار ومستويات المهارة الفنية، مما يدعم السمعة العالمية المتنامية للموسم الشتائي في الدولة ومدى التجارب الرائعة التي يُهديها للجمهور بجانب الجواذب الطبيعية مثل تنوّع تضاريس الإمارات من الصحاري والوديان والجبال والبحار والحياة البريّة وغيرها. لقد أضاءت المسابقة على المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية والأنشطة السياحية المختلفة في مختلف مناطق الدولة.

وأضاف بن ثالث: تهانينا من فريق عمل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي للفائزين ولكل من شارك في مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، وندعو الجميع لمواصلة الاستمتاع بجمال شتاء الإمارات وفعالياتها المتنوعة والتخطيط لمواسمها القادمة مبكّراً.

ومن الفائزين بمسابقة أجمل شتاء في العالم – الموسم الثاني – برعاية «كانون»: «شيجيت أوندين شرييات» من الهند، الفائز بالجائزة الكبرى، بملفٍ بعنوان «عندما يحل الشتاء»، و«دونيل جوميران» من الفلبين الفائز بالمركز الأول، بملفٍ بعنوان «جمالية التنوّع الطبيعي في الإمارات»، و«روجر ألفونسو» من الفلبين الفائز بالمركز الثاني، بملفٍ بعنوان «مشاهد من الأنشطة الشتوية في الإمارات»، و«عبدالشكور باروثيكالاييل» من الهند الفائز بالمركز الثالث، بملفٍ بعنوان «التعايش».

أما الفائزون بمسابقة أجمل شتاء في العالم – الموسم الثاني – برعاية «نيكون» فهم: «جيرسون فلوريسكا» من الفلبين الحائز على المركز الأول، «أشرف الحمدان» من سوريا حل في المركز الثاني، وفاز«راهول بانسال» من الهند بالمركز الثالث.

بينما الفائزون بمسابقة أجمل شتاء في العالم – الموسم الثاني – برعاية «HUAWEI Mate 50 Pro»: فهم: «رياس محمد» من الهند الفائز بالمركز الأول، بملفٍ بعنوان «المس الغيوم»، ونال المركز الثاني«وحيد أختر» من باكستان، بملفٍ بعنوان «مسرح المجاز»، وحل ثالثاً «خلدون الدواي» من سوريا، بملفٍ بعنوان «حكايات دبي البريّة».

ومن بين الفائزين بمسابقة أجمل شتاء في العالم – الموسم الثاني – برعاية «المحلات الكبرى»: فاز بالمركز الأول «فلوريان كريشباومر» من ألمانيا، بملفٍ بعنوان «WCW 2023»، ونال«نيليما آزاد» من الهند المركز الثاني، بملفٍ بعنوان «عندما تصبح الصحراء أرض العجائب»، ووالمركز الثالث من نصيب «فيروز خان» من الهند، بملفٍ بعنوان «عجائب الشتاء».