«مخيم مكتبة الصيفي».. رحلة لإبداع «نكهات من حول العالم»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم «مخيم مكتبة الصيفي» عبر مكاتبها الخمسة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 16 يوليو الجاري ولغاية 18 أغسطس.

وسيخوض رواد المخيم الصيفي والذي يعقد هذا العام تحت عنوان «نكهات من العالم» رحلة لاكتشاف أسرار فن الطبخ حول العالم من خلال ورش قرائية تفاعلية تجمع بين المعرفة والثقافة وتنمية ذائقة الأطفال واليافعين المشاركين في آن معاً.



ويقدم المخيم الصيفي للأطفال واليافعين من عمر 6 سنوات ولغاية 18 سنة مجموعة من النشاطات والبرامج التي توظف منهجيات التعليم التفاعلي، عبر اختيار موضوع رئيسي يثير حماس المشاركين، ومن ثم إشراكهم في نشاطات ذات طابع ترفيهي ومعرفي وتفاعلي في آن معاً، مع التركيز على تنمية مواهب الطهي الكامنة لديهم، حيث سيشاركون في جلسات قرائية تفاعلية حول الحضارات والثقافات المختلفة ويعدون في آن معاً أشهى الأطباق والوصفات المستلهمة من هذه الدول، مستحضرين نكهات مميزة من حول العالم.

أطباق

وسيتعرف الطهاة الصغار في هذه الجلسات القرائية التفاعلية على العديد من الثقافات حول العالم مثل دول المكسيك واليابان، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ولبنان، وإيطاليا، في الوقت الذي يعدون فيه أطباقاً من مطابخ هذه الحضارات مثل الجواكامولي، وفطيرة التفاح، والسوشي، وشاي ما بعد الظهيرة، والسابليه المحشي بالمربى، فضلاً عن طبق الحمص التقليدي، وبسكويت رقائق الشكولاته الشهي. ولا تكتمل النكهات من دون المطبخ الإيطالي، إذ سيتعلم الأطفال طريقة تحضير البيتزا مع الطاهية الشابة شيخة العامري، كما سيتعرفون على الحياة في إيطاليا، خلال تحضيرهم لطبق الجنوتشي بالبطاطا.

فعاليات

وحرصت مكتبة على تضمين برنامج مخيمها الصيفي فعاليات تطور قدرات الأطفال القرائية وتنمي حس المعرفة والاستكشاف لديهم مثل فعالية «تراثنا وهويتنا» وفعالية «أستطيع القراءة» وفعالية «المكتشف الصغير»، كما يشمل البرنامج ورشاً تنمي مواهبهم الفنية والحرفية مثل ورشة «صناعة بطاقة بريدية» وورشة خاصة لتزين مريلة وقبعة الطاهي وورشة «الفنون والحرف».

وفي ورشة «لقاء مع المؤلف» سيلتقي الأطفال مع الكتاب والمؤلفين الذين سيعرفونهم بشكل أكبر على شخصيات قصصهم ورحلتهم في عالم الكتابة.



ويمكن التسجيل في فعاليات «مخيم مكتبة الصيفي» من خلال الاتصال بأفرع المكتبات التابعة لـ«مكتبة» على امتداد إمارة أبوظبي.