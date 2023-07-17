مركز جمعة الماجد ينظم «الولاء المؤسسي وأخلاقيات العمل»

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي دورة تدريبية بعنوان «الولاء المؤسسي وأخلاقيات العمل»، قدمها الدكتور عبد القادر العداقي، خبير التدريب والكوتشنغ، وحضرها (25) متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين.



تناولت الدورة محاور عدة، من أبرزها: تعريف الولاء المؤسسي، والسمات المميزة لأخلاقيات العمل الإيجابية أو السلبية، وبناء فرق العمل وعلاقته بزيادة الولاء المؤسسي، ودور عمليات الإشراف في بناء ودعم الولاء المؤسسي، ونماذج عملية لبناء الولاء المؤسسي.



وقال الدكتور عبد القادر العداقي: «إذا نظرنا إلى الولاء الوظيفي في المنظمات فسنجده من المواضيع المهمة، التي لها ارتباط وثيق بالمصلحة العامة؛ وذلك لتعميق وتثبيت روح العمل داخل المنظمات، فلا يمكن أن يكون هناك عدم ولاء من قبل الموظفين تجاه المنظمة من جهة، وتطوير العمل داخل تلك المنظمة من جهة أخرى».



وأضاف: «إن الولاء المؤسسي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في دفع العمل والموظفين في المنظمات إلى ما هو أفضل، فإذا كان وجود الولاء المؤسسي يدفع إلى مزيد من الإنتاجية والربحية، فإن عدم الولاء يكون له الصورة الأخرى السلبية في العمل، ومن هنا نستنتج العلاقة بين الولاء المؤسسي وتحسين الإنتاجية، وجودة العمل وزيادة الربحية، ونمو المنظمات والأفراد بداخلها، واستقرار بيئة العمل».



وقد عبر المشاركون في الدورة عن سعادتهم واستفادتهم الكبيرة، وشكروا للمركز تنظيمه مثل هذه الفعاليات، التي تحقق الفائدة، وتنشر الثقافة الإدارية على مستوى أوسع، وتضيف لهم الكثير من المعلومات القيمة والجديدة.



وفي الختام شكر د. محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المدرب العداقي تقديمه الفاعل ومشاركته في برامج المركز التطوعية، ثم قام بتكريمه وتوزيع شهادات التخرج على المشاركين.