انطلاق دورة عناصر العرض المسرحي في كلباء

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت مساء الجمعة فعاليات النسخة العاشرة من «دورة عناصر العرض المسرحي»، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، في حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة.

ورحب المشرف الفني للدورة، الفنان إبراهيم سالم، بنحو أربعين مشاركاً حضروا افتتاح البرنامج، مستعرضاً المحاور التدريبية التي ستركز عليها الورشات الثلاث، التي تحتضنها الدورة المستمرة إلى منتصف الشهر المقبل، ودعاهم إلى الاستفادة من خبرات ومعارف المدربين، والتعاون والتفاعل في ما بينهم، مشيداً بحرص أغلبهم على الانتساب للبرنامج على مدى السنوات الماضية.

وعقب حفل الاستقبال، بدأت تحت إشراف سالم نفسه «ورشة التمثيل»، التي تستمر حتى 23 يوليو الجاري، بمحاضرة نظرية تطرقت إلى محطات من تاريخ المسرح في العالم والإمارات، قبل أن تتناول أبرز المفاهيم حول مصطلح التمثيل المسرحي، ودور الموهبة، وأثر التعليم في بناء شخصية وأدوات الممثل، إضافة إلى السمات العامة لمناهج الأداء التمثيلي الرائجة.

وتضمنت المحاضرة مناقشات بين المشرف والمشاركين، تركزت حول المصادر وبرامج التدريب والوسائل التي تمكن هواة التمثيل من تطوير قدراتهم بصفة ذاتية.

وإبراهيم سالم ممثل ومخرج، وعضو مؤسس في فرقة المسرح الحديث بالشارقة، وعضو مؤسس في جمعيَّة المسرحيين، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحيَّة في الكويت منتصف الثمانينيات، وبدأ مشواره المسرحي عام 1979.