إيقاعات عربية تنبض بروح الشباب

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مسارح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام هذا الصيف، ست حفلات موسيقية متميزة، بمشاركة نخبة من أبرز فناني المنطقة، في إطار فعاليات «بيت ذا هيت دبي 2023»، اعتباراً من يوم أمس، وذلك مع نجم الراب المصري الصاعد «ويجز»، ونجم موسيقى الهيب هوب الشهير «ديز تو سكيني».

فيما تشهد أمسية السبت المقبل، إطلالة الفرقة المصرية الشهيرة «كاريوكي»، برفقة النجم الفلسطيني الأردني «الفرعي».

وسيكون عشاق الراب العربي يوم 29 يوليو الجاري على موعدٍ مع مزيجٍ مذهل من الإيقاعات الموسيقية، مع مغني الراب «عفروتو»، والفنان التونسي «بلطي»، ومغني الراب السوداني «سولجا».

وتضمن أمسية يوم 12 أغسطس المقبل، لجمهور مسرح «ذا أجندا»، متعة موسيقية مضاعفة مع فرقتي «شارموفرز» و«أوتوستراد»، فيما تستعد النجمة موضي الشمراني ودي جي أصيل، يوم 19 أغسطس لاصطحاب عشاق الموسيقى، في رحلة تنبض بالإيقاعات المميزة.

ويجمع يوم 1 سبتمبر اثنتين من أبرز الفرق الموسيقية الشهيرة «ديسكو مصر» و«مسار إجباري»، بما يضمن لعشاق موسيقى الروك، قضاء أمسية حافلة على وقع مزيج مميز من الإيقاعات المبتكرة.

وتعود سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت»، بعد النجاح اللافت الذي حقّقته نسخة العام الماضي، لتُقام هذا الصيف في صالات داخلية، بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي» و«سبوت لايت» و«أنغامي»، في تعاون يعد بأمسيات مليئة بأروع الأجواء، مع مجموعة من العروض الرائعة.

شارموفرز

فرقة موسيقية مصرية، تشكلت عام 2012. وتعتبر من أكبر الفرق الموسيقية في مصر. تتكون من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني).

أوتوستراد

فرقة غنائية أردنية تشكلت عام 2007، تقدم الروك العربي، والروك، والروك البديل، وبدأت بـ «يزن الروسان» عازف الغيتار ومؤدي الغناء الرئيس، وآفو ديمرجيان عازف الغيتار باس وغناء، وبشار حمدان عازف ساكسفون وبيانو، وحمزة أرناؤوط عازف غيتار، وغناء ووسام قطاونة عازف بيانو، وغناء وبرهان العلي عازف طبول وغناء. كما انضم إلى الفرقة كل من: عبد الرحمن عطاري ومهند شويات.

مسار إجباري

فريق غنائي مصري، تأسس عام 2004، ويقدم موسيقى تمزج الروك والجاز والبلوز، مع التراث الغنائي المصري. ويضم الفريق كلاً من أحمد حافظ وأيمن مسعود وهاني الدقاق ومحمد صيام وتامر عطا الله.

اختار أعضاء الفريق هذا الاسم الساخر، اعتراضاً منهم على القيود التي يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب حياة الشباب، ما يضيق مساحة الإبداع والابتكار.

عفروتو

يعد مغني التراب عفروتو، واحد من أشهر مغنيين التراب في مجاله، ويحظى بشعبية واسعة من جميع الفئات العمرية، وخاصةً فئة الشباب.

حيث يعتبرون مغني التراب عفروتو قريباً منهم بشكل كبير في بساطته وعفويته. اسمه الحقيقي أحمد محمد، يعرفه جمهور الراب المصري عفروتو، ولد عام 1997، هو رابر مصري في الإسكندرية، واهتم عفروتو بالراب منذ أواخر عام 2015، وقام بنشر أعماله سنة 2016.

بلطي

محمد صالح بلطي مغني راب تونسي، ولد في 10 أبريل 1980 بالقصبة بتونس. كان عضواً في الفرقة الموسيقية «أولاد بلاد»، ثم أصدر أول ألبوم له عام 2002.

سولجا

يأخذ سولجا مستمعيه في رحلة نوستالجية إلى السبعينات، بألوان الفيديو الساطعة وأزياء الرابر المفصّلة. ويمثّل بأسلوبه الرايق وفلوهاته الهادية الشبيهة بالأولد سكول هيب هوب، صوتاً يافعاً في مشهد الراب السوداني.

«الفرعي»

بدأ طارق أبو كويك، الشهير بـ «الفرعي» مغني راب وهيب هوب، بكتابة الشعر واللعب على الدرامز، وخلال المرحلة الثانوية، تعلم الجيتار. وأصدر «الفرعي» أربعة ألبومات.

ويجز

اسمه أحمد علي، ويعرف باسم ويجز (مواليد 1998)، هو مغني راب وممثل مصري. حقق النجومية في مصر والوطن العربي، عقب إطلاقه لتراك «دورك جي» في 2020، لاقت الأغنية نجاحاً كبيراً.