الكشف عن أبرز الفعاليات الجديدة التي تقام في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن مجموعة مذهلة من الفعاليات الموسيقية الحية والأنشطة الثقافية والرياضية، وإضفاء طابع الاحداث واستمرارها طوال العام على المشهد الثقافي في دبي والتي تنطلق في مختلف أنحاء المدينة في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر 2023.

وتتنوع الفعاليات التي تشهدها إمارة دبي في هذه الفترة بين أنشطة مفاجآت صيف دبي والفعاليات الثقافية المتميزة مثل ذا سيلف درايف لافتر فاكتوري، والعروض الموسيقية مثل حفلات بيت ذا هيت دبي، وغيرها من التجارب التي تضمن للجميع قضاء تجارب ممتعة واستثنائية في إمارة دبي.

إليكم مجموعة من أبرز فعاليات الإمارة في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر:

فعاليات موسيقية مذهلة

تستضيف مسارح ذا أجندا في مدينة دبي للإعلام هذا الصيف ست حفلات موسيقية متميزة بمشاركة نخبة من أبرز فناني المنطقة في إطار فعاليات بيت ذا هيت دبي 2023 اعتباراً من 15 يوليو، وذلك مع نجم الراب المصري الصاعد ويجز ونجم موسيقى الهيب هوب الشهير ديز تو سكيني. فيما تشهد أمسية 22 يوليو إطلالة الفرقة المصرية الشهيرة "كاريوكي" برفقة النجم الفلسطيني الأردني "الفرعي".

وسيكون عشاق الراب العربي يوم 29 يوليو على موعدٍ مع مزيجٍ مذهل من الإيقاعات الموسيقية التي تلهب الأجواء مع مغني الراب عفروتو والفنان التونسي بلطي ومغني الراب السوداني سولجا.

وتضمن أمسية يوم 12 أغسطس لجمهور مسرح "ذا أجندا" متعة موسيقية مضاعفة مع فرقتي شارموفرز وأوتوستراد، فيما تستعد النجمة موضي الشمراني ودي جي أصيل يوم 19 أغسطس لاصطحاب عشاق الموسيقى في رحلة تنبض بالإيقاعات المميزة.

ويجمع يوم 1 سبتمبر اثنتين من أبرز الفرق الموسيقية الشهيرة "ديسكو مصر" و"مسار إجباري"، بما يضمن لعشاق موسيقى الروك قضاء أمسية حافلة على وقع مزيج مميز من الإيقاعات المبتكرة، فكونوا جزءًا من الحدث.

ويطل الممثل والمغني وكاتب الأغاني الهندي الشهير فرحان أختر في عطلة نهاية الأسبوع يوم 1 سبتمبر على عشاقه على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا، ليقدم عرضاً موسيقياً لا ينسى في غاية الروعة .

وتستعد نجمة الكوميديا الأيرلندية جوان ماكنالي لتقديم عرض مفعم بالتسلية والضحك على خشبة مسرح "ذا أجندا" في مدينة دبي للإعلام يوم 2 سبتمبر، لتستكمل رحلتها الحافلة بفقرات البودكاست والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية المسلية، والتي حصدت خلالها آلاف المعجبين، فرصة لا تفوت لخوض تجربة مليئة بالكوميديا والضحك دون توقف.

وتحيي النجمة الهندية الشهيرة آشا بهوسيل حفل مميز في كوكاكولا أرينا بدبي يوم 8 سبتمبر، حيث تشتهر الفنانة الشهيرة بتصدر مشهد موسيقى البلاي باك في بوليوود لغناء مجموعة من أكثر أغانيها المفضلة التي حفلت بها مسيرتها الفنية الممتدة على أكثر من سبعة عقود.

وتمنح دبي الفرصة لمحبي الموسيقى، فرصة الاستمتاع بحفل Fantastic 4، الذي يقدمه أفضل 4 مشاركين في برنامج المواهب "إينديان أيدول"، خلال حفل مباشر تستضيفه "ذا أجندا" في 9 سبتمبر 2023، يستعرضون خلاله مواهبهم في الغناء على المسرح.

وتضم أجندة الفعاليات الموسيقية حفلاً موسيقياً مستوحى من تسعينات القرن الماضي، تقدمه فرقتا البوب البريطانيتان الشهيرتان A1 و911، في أمسية مباشرة على مسرح "ذا أجندا" في 22 سبتمبر، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأجمل الأغنيات من تلك الحقبة والعديد من الأعمال الموسيقية التي قدّمتها الفرقتان في فترة التسعينات.

عروض كوميدية

ستشهد أجندة دبي أمسيات من الضحك المتواصل يتخللها عروض ترفيهية مضحكة تقام في مواقع مختلفة بدبي، بما فيها فندق موڤنبيك شاطئ جميرا، وذلك في 21 و22 يوليو، وفندق هايد في بيزنس باي في 27 يوليو، وفندق دوكس ذا بالم من رويال هايدواي في 29 يوليو. بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا الذين يتمتعون بمهارات فكاهية عالية.



فعاليات ترفيهية لجميع أفراد العائلة

تعود فعاليات "مفاجآت صيف دبي" من جديد لتقدم للجمهور أنشطة استثنائية توفر لهم تجارب مميزة مع نسخة عام 2023 التي تُقام من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر. كونوا على استعداد لعيش أكثر الأجواء متعة من خلال الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية الممتعة وتجارب التسوّق النابضة الفريدة، إلى جانب باقة واسعة من خيارات المأكولات.

ويمكن للعائلات خوض تجربة ممتعة مع أطفالهم في "عالم مدهش" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد أحد أهم وأكبر الوجهات الصيفية التعليمية والترفيهية الداخلية في المنطقة ويستمر حتى 27 أغسطس 2023، ويوفر للأطفال فرصة الانضمام إلى مدهش الشخصية المحبوبة في دبي لخوض تجربة ترفيهية عائلية لا تنسى.

تشمل الأنشطة التي توفرها دبي للعائلات، مغامرة "بيبا بيغ" وأصدقائهما. انضموا مع أطفالكم إلى هذا العرض الترفيهي المميز المليء بالفرح والغناء والرقص، والذي يقام في دبي أوبرا في الفترة من 16 وحتى 17 سبتمبر.

أحداث رياضية مشوقة

تغلبوا على حرارة الصيف بالاستمتاع بفعاليات الدورة الثالثة عشر لـ "عالم دبي للرياضة"، التي انطلقت في الأول من يونيو الماضي وتستمر حتى 10 سبتمبر 2023 بأكبر موقع رياضي بالمنطقة، وتحديداً في قاعات زعبيل 3 و4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي. صُمِّم الموقع المكيّف ليلائم جميع المهارات ومستويات القدرات البدنية، لتتمكنوا من المشاركة في الحدث عبر استئجار أي من ملاعب كرة القدم أو السلة أو الريشة أو التنس لعقد مباريات ودية مع أصدقائكم، أو للانضمام إلى إحدى الأكاديميات الرياضية التي ستمنحكم الفرصة لتحسين مهاراتكم وقدراتكم البدنية.

تتيح دبي الفرصة لجميع السيدات للمشاركة في "تحدي دبي لجري السيدات" في 30 سبتمبر بمدينة إكسبو دبي، حيث يمكنهن خوض تجربة رياضية مميزة واختبار لياقتهن البدنية وقدرتهن على التحمل. ويشمل التحدي جميع السيدات من المبتدئات وممن لديهن خبرات سابقة في الجري. لا تفوتن فرصة الانضمام للتحدي وسط أروع المعالم السياحية في دبي.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الاطلاع على الفعاليات المقبلة، وشراء التذاكر بسرعة وأمان من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجدول فعاليات دبي وكذلك تطبيق الهاتف الذكي. لمزيد من المعلومات حول الفعاليات التي تقام في أنحاء دبي، يرجى زيارة: www.visitdubai.com/en/whats-on/dubai-events-calendar .