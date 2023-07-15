«بيت الحكمة» يفتح أبواب «المخيم الصيفي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بدأ «بيت الحكمة» في استقبال الصغار من الفئة العمرية(05 إلى 12 عاماً) للحضور والمشاركة في مجموعة متنوعة من الجلسات القرائية وورش العمل والتجارب التفاعلية والعروض الحية ضمن برنامج «المخيم الصيفي» 2023، الذي يستمر حتى 03 أغسطس المقبل في قسم «القارئ الصغير»، بهدف إثراء مخيّلة الأطفال وعقولهم من خلال مغامرة شيّقة تبحر بهم إلى عوالم ثقافية ساحرة تعكس تاريخ دول وتقاليد شعوب.

ومن خلال تنظيم هذا المخيم الذي يحمل عنوان «رحلة حول العالم»، يُشرك «بيت الحكمة» الصغار في تجربة فريدة للذهاب في رحلة إلى بلدان مختلفة، من خلال تخصيص أقسام خاصة بعدد من بلدان العالم، تعرِّف الأطفال على ثقافة كل دولة، وعاداتها، ولغتها، ومأكولاتها، وحياتها البرية، ومعالمها الشهيرة، والحصول في نهاية هذه التجربة المميزة على ختم جوازات سفرهم التي توثِّق زياراتهم إلى أجنحة تلك البلدان، وتعكس استفادتهم من تلك التجربة السياحية وكأنهم زاروا تلك البلاد حقيقة.

وعلى مدار شهر كامل من الإثنين حتى الخميس، بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً، يخوض الصغار رحلة استكشافية ممتعة للتعرف على ثقافات 8 دول في 4 قارات، تشمل: مصر وغانا في إفريقيا، والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وتايلاند في آسيا، وكوبا والمكسيك في قارة أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى فيجي في أوقيانوسيا، ضمن بيئة تفاعلية تعزِّز الإبداع والتفكير النقدي لدى الأطفال وتوسِّع آفاقهم الثقافية.